Algérie-Mauritanie: signature d’un accord entre l’IAP et la SMH

Dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’Accord existant entre la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et Sonatrach, la SMH et l’Institut Algérien du Pétrole (IAP) ont signé le 17 janvier 2024 un Contrat Cadre marquant le début d’une collaboration fructueuse axée sur le développement des compétences et la formation.

Ce Contrat Cadre a été signé, coté Mauritanien par M. Tourad Abdel Baghi, Directeur Général de la SMH et, côté Algérien, par M. Abdelkader GENOUNE, Directeur Général de l’IAP.

L’IAP, en tant qu’institut intégré à SONATRACH et spécialisé dans les métiers de l’industrie du pétrole et des hydrocarbures, s’engage ainsi à appuyer la SMH dans la formation, le perfectionnement, le recyclage et le renforcement des capacités de ses Ressources Humaines et ce dans les différents domaines pertinents au secteur de l’énergie. Cela inclut notamment les hydrocarbures, l’hydrogène et les énergies à bas carbone et propres.

La SMH et l’IAP expriment ainsi leur volonté commune et engagement à contribuer, dans leurs domaines de compétence, à consolider et diversifier les relations déjà excellentes entre la Mauritanie et l’Algérie.