Aides financières aux personnes atteintes d’insuffisance rénale

Son Excellence Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, Délégué général à la Solidarité Nationale et à la lutte contre l’Exclusion (TAAZOUR), a procedé au lancement du programme des aides financières aux personnes atteintes d’insuffisance rénale accompagné du Ministre de la Santé Mokhtar Ould Dahi et de la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint N’Tehah.

Profiteront de ces aides accordées dans le cadre des interventions sociales exécutées par la délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l’exclusion, à l’occasion du mois du Ramadan, 1300 malades dont 1100 malades atteints d’insuuffisance rénale, le reste étant composé de personnes atteintes de maladies chronique dans les rangs des couches vulnérables, et ce à raison de 50 000 anciens ouguiyas pour chaque personnes.

A cette occasion, la délégation ministérielle a visité les malades se trouvant dans l’hôpital national, l’hôpital de l’Amitié et l’hôpital Cheikh Zayed.

Dans chacune de ces étapes, les membres de la délégation se sont informés sur l’état des malades et sur la qualité des prestations qui leur sont dispensées.

A la fin de la visite, le Délégué général a déclaré à l’AMI que le déplacement de la délégation fait suite aux instructions du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheih El Ghazouani visant à s’informer sur la situation de cette catégorie spéciale de malades.

Il a ajouté que dans le cadre de l’intérêt qu’accorde le Président de la République à toutes les populations du pays et notamment aux couches vulnérables au cours de ce mois béni, la délégation a mené cette intervention au profit de cette catégorie des populations composée pour la plupart de pauvres.

Il a noté que la délégation a remis aujourd’hui des aides financières à tous les malades souffrant d’insuffisance rénale, précisant que l’opération touchera toutes les personnes ciblées sans distinction.

Le Délégué a en outre souligné qu’une partie du programme de la Délégation sera consacrée au financement d’activités génératrices de revenus au profit des couches les plus pauvres de ces malades, précisant que son institution œuvre actuellement à réviser son registre social sur toute l’étendue du territoire national dans le but de faire l’inventaire de tous les malades et de les faire profiter de ses programmes d’avenir.

De son côté, le président et le secrétaire général de l’Association des personnes souffrant d’insuffisance rénale et de maladies chroniques ont loué cette importante intervention qui contribuera, ont-ils dit, en d’autres facilités accordées par le gouvernement, à alléger la souffrance des malades.

