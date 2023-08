Afrique de l’Ouest : crise au Niger

Highlight – Le continent africain est sujet aux coups d’État qui se déroulent principalement en Afrique de l’Ouest et dans la région du Sahel. Le Burkina Faso en Afrique de l’Ouest a connu les coups d’État les plus réussis avec neuf prises de contrôle et un coup d’État raté. Le Niger est délimité au nord par la Libye, au nord-ouest par l’Algérie, à l’ouest par le Mali et le Burkina Faso, au sud par le Nigeria et à l’est par le Tchad.

En proie à des insurrections, la région est également exposée à différentes organisations terroristes opérant au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Selon un reportage de la BBC, le Soudan a connu 16 coups d’État, dont 6 ont réussi. La région où se trouve le Niger a été colonisée par la France en 1890. Il y a douze pays dans la région du Sahel qui comptent une population totale de 400 millions d’habitants.

La jonction frontale de trois pays est le centre des attaques des insurgés affiliés à Al-Qaïda, à l’État islamique et à Boko Haram. Les États-Unis ont déclaré qu’ils soutiendraient les efforts diplomatiques de la CEDEAO, y compris les plans d’urgence. La junte nigérienne a été menacée de sanctions, ce qui permettra aux groupes insurgés de mener d’autres attaques.

Le pays enclavé est déjà appauvri et confronté à de graves problèmes de sécurité alimentaire avec la récente fermeture des frontières avec ses voisins. La Mauritanie qui préside le G5 Sahel réitère le retour à l’ordre constitutionnel ; l’Algérie s’oppose fermement à toute intervention militaire au Niger, envoie son chef de la diplomatie au Nigeria, au Bénin et au Ghana pour tenter de parvenir à une résolution pacifique de la crise.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a rejeté la proposition de la CEDEAO d’organiser une intervention militaire au Niger qui ajoutera encore plus de misère à la population du pays.

Ahmed Ould Bettar