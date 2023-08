États-Unis : Nous pourrions être contraints d’envahir le Niger

Les États-Unis ont déclaré qu’ils pourraient être contraints d’envahir le Niger si le gouvernement militaire refusait de revenir à l’ordre constitutionnel.

Cela a été annoncé lors d’un briefing spécial le mardi 8 août par la sous-secrétaire d’État américaine par intérim, Victoria Nuland.

« Nous suivrons de près la situation et nous aurons un certain nombre de réunions et de consultations régionales avec des alliés et des partenaires », a-t-elle déclaré.