Affaire Souvi Djibril Soumaré : meurtre gratuit ou Crime sadique !

Après avoir visualisé les multiples vidéos par rapport à la mort sadique de Souvi Djibril Soumaré qui défraie la chronique depuis deux jours, l’opinion est formelle qu’il y a eu bel et bien meurtre violent et barbare et les photos et autres vidéos sont des signaux clairs !

La trace de menottes aux poignets, la tuméfaction de certaines parties de son corps et notamment du visage, le sang coulant de ses orifices et surtout les traces de cautérisation laissées sur la victime sont autant de preuves qui attestent que la volonté de faire mal était manifeste de la part de nos limiers ! Les faits sont là, il reste maintenant à faire des investigations pour trouver les mobiles de cet assassinat et à qui il profite pour parer aux rapports conflictuels des citoyens d’avec la police qui est censée protéger et non de terroriser et de tuer !

L’ Affaire Souvi Djibril Soumaré montre et refait surface une fois de plus, les bavures et outrages que commettent nos forces de l’ordre mettant ainsi à nu les conventions internationales que notre pays a ratifiées.

Toutes les preuves attestant d’un crime crapuleux et odieux sont claires dans cette affaire ; maintenant au médecin légiste d’élucider l’opinion et à la justice de poursuivre les criminels pour apaiser la colère du peuple qui a dénoncé massivement cette bavure pour que des tels actes ne se reproduisent plus.

Un communiqué de presse est intervenu quelques heures après que la nouvelle de la tragédie a été annoncée via les réseaux sociaux, faisant état d’un décès par problèmes soudains.

De la part des familles de la victime et des Ong des droits humains, il a été avancé que le corps entreposé à l’hôpital présentait des signes d’agression.

Devant cette situation, certaines organisations et personnalités de la classe politique et de la société civile appellent à une enquête crédible afin de rendre justice aux familles du défunt. Elles réclament que des sanctions sévères à la hauteur du crime soient prononcées à l’endroit des acteurs du Commissariat de Police incriminé.

D’ores et déjà, le président de la République a ordonné une enquête pour déterminer les responsabilités.

Pour Rapide Info Yahya Niane