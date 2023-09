Accord entre le Gouvernement et les partis UFP, RFD et INSAF

Accord politique entre le Gouvernement représenté par le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et les partis politiques UFP, RFD et INSAF.

Face au spectre chaotique de l’opposition, des internautes, des fauteurs de troubles et des courtisans, et au déclin des partis politiques traditionnels, le dialogue est nécessaire pour que le pays puisse contenir ce tournant critique. Il n’y a pas d’autre solution que d’ouvrir un nouveau chapitre social et politique dans la sphère politique et sociale.

C’est le cas actuellement du nouveau pacte du RFD, de l’UFP et de l’INSAF, pour ne pas perturber le calme politique et démocratique et exacerber une crise structurelle insurmontable, comme c’est le cas pour certains pays de la sous-région.

Pour visualiser le Pacte Républicain cliquez ICI