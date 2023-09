La France va retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger

La France va retirer son ambassadeur et ses troupes du Niger.

La France retirera prochainement son ambassadeur du Niger, suivi du contingent militaire français dans les prochains mois, a déclaré Emmanuel Macron au lendemain du coup d’État dans ce pays d’Afrique de l’Ouest qui a renversé le président pro-Paris.

L’annonce du président français semble mettre fin à deux mois de défiance à l’égard du coup d’État, qui avait vu Paris maintenir son ambassadeur à Niamey malgré l’ordre de son départ des putschistes.

« La France a décidé de retirer son ambassadeur », a déclaré Macron dans une interview à la télévision française, sans donner de détails sur la manière dont cela serait organisé. « Dans les prochaines heures, notre ambassadeur et plusieurs diplomates rentreront en France. »

Les dirigeants militaires du Niger ont interdit aux « avions français » de survoler l’espace aérien du pays, selon le site Internet de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Il n’était pas clair si cela affecterait le transport par avion de l’ambassadeur.

Macron a ajouté que la coopération militaire était « terminée » et que les troupes françaises se retireraient « dans les mois et les semaines à venir » avec un retrait complet « d’ici la fin de l’année ».

Il a ajouté : « Nous consulterons les putschistes, car nous voulons que cela se fasse de manière pacifique. »

La France maintient environ 1 500 soldats au Niger dans le cadre d’un déploiement antijihadiste dans la région du Sahel. Macron a déclaré que les autorités post-coup d’État « ne voulaient plus lutter contre le terrorisme ».

Les chefs militaires du Niger ont déclaré à l’ambassadeur de France, Sylvain Itte, qu’il devait quitter le pays après avoir renversé le président Mohamed Bazoum, le 26 juillet.

Mais un ultimatum de 48 heures pour le départ d’Itte, lancé en août, est passé alors qu’il était toujours en place, le gouvernement français refusant de s’y conformer ou de reconnaître la légitimité du régime militaire.

Plus tôt ce mois-ci, Macron a déclaré que l’ambassadeur et son équipe étaient « littéralement retenus en otage » dans la mission, mangeant des rations militaires sans qu’aucune livraison de nourriture n’ait lieu.

Dans l’interview, le président français a réaffirmé la position de Paris selon laquelle Bazoum était retenu « en otage » et restait la « seule autorité légitime » dans le pays.

« Il a été visé par ce coup d’État parce qu’il menait des réformes courageuses et parce qu’il y avait des règlements de comptes largement ethniques et beaucoup de lâchetés politiques », a argumenté Macron.

Le coup d’État contre Bazoum était le troisième putsch de ce type dans la région en autant d’années, après des actions similaires au Mali et au Burkina Faso en 2021 et 2022 qui ont également forcé le retrait des troupes françaises.

Mais le coup d’État au Niger est particulièrement meurtrier pour Macron, qui a cherché à faire de Niamey un allié privilégié et une plaque tournante de la présence française dans la région après le coup d’État au Mali. Les États-Unis disposent également de plus de 1 000 soldats dans le pays.

Macron s’entretient régulièrement au téléphone avec Bazoum qui reste assigné à résidence à la résidence présidentielle.

Le président français a parlé à plusieurs reprises d’apporter un changement historique à l’empreinte postcoloniale de la France en Afrique, mais les analystes affirment que Paris perd de son influence sur le continent, notamment face à l’influence croissante de la Chine, de la Turquie et de la Russie.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest a menacé d’entreprendre une action militaire pour restaurer Bazoum, mais jusqu’à présent, ses menaces, fortement soutenues par la France, ne se sont pas concrétisées.

« Nous ne sommes pas là pour être les otages des putschistes », a déclaré Macron. « Les putschistes sont les alliés du désordre », a-t-il ajouté.

Macron a déclaré que les attaques djihadistes causaient « des dizaines de morts chaque jour au Mali » après son coup d’État et que de telles agressions avaient désormais repris au Niger.

« Je suis très inquiet pour cette région », a-t-il déclaré.

« La France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités et je suis fier de nos militaires. Mais nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays et nous en tirons toutes les conséquences.»

Source: oxtero.com