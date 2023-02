36e Sommet UA :Ouverture des travaux en présence du Président de la République

36e Sommet UA – Addis-Abeba, la capitale éthiopienne abrite depuis ce matin, les travaux du 36e Sommet de l’Union Africaine placé sous le thème : « Accélération de la mise en œuvre de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAF) ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef de l’Etat sénégalais, par ailleurs Président sortant de l’institution panafricaine, Macky Sall en présence de nombreux Chefs d’Etat et de Gouvernement dont Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

La cérémonie d’ouverture, qui a vu la présence des délégations venant des 54 pays membres, s’est déroulée en plusieurs séquences.

Au cours de ce sommet, les dirigeants africains discuteront d’un certain nombre de questions liées à l’état de la paix et de la sécurité sur le continent, des mécanismes permettant de limiter les effets négatifs du changement climatique et des moyens d’accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

La présentation d’un certain nombre de rapports liés aux réformes institutionnelles de l’Union africaine, à l’étendue de la réponse de ses pays aux défis de l’épidémie de Coronavirus (Covid-19), à la gouvernance de la politique mondiale, financière et énergétique, et aux mécanismes de mise en œuvre de la feuille de route de l’Union africaine concernant les mesures pratiques pour faire taire les armes sur le continent constituent l’essentiel du chronogramme des activités de ce sommet.

Le premier fait marquant a été l’arrivée de plusieurs chefs d’Etat, dont le président de la République, Mohammed Ould Cheikh Ghazouani. Puis il y a eu l’interprétation de l’hymne national de l’Union africaine. Accueillant les invités, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat.

Le président sortant de l’Union africaine, Macky Sall, président de la République du Sénégal, a officiellement ouvert la session en se félicitant d’avoir accéléré la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine, en priant pour la réussite de l’intégration de l’Afrique (ZLECAf).

Le moment le plus émouvant de la cérémonie a été la passation de relais entre le président sortant, Macky Sall et le nouveau président des Comores, Azali Assoumani. La passation de témoin à la présidence de l’Union africaine est marquée par la remise du drapeau de l’Union africaine et du marteau au chef de l’Etat des Comores.

Après cette belle image de l’alternance de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est, le nouveau et actuel président de l’Union africaine, Azali Assoumani, a pris la parole. Du haut de la tribune de l’Union africaine, il a remercié ses pairs pour leur humble confiance en lui et s’est engagé à diriger l’institution continentale avec l’aide de tous pour réaliser le rêve des pères fondateurs.

Après la traditionnelle séance photo de famille, les chefs d’État et de gouvernement se sont retirés pour délibérer à huis clos.