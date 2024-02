Zoom sur l’Union Africaine ! Par Abdoulaziz DEME

Zoom sur l’Union Africaine !

L’Organisation de l’unité africaine (OUA) avait pour rôle de promouvoir la solidarité et la coopération entre les États africains, de défendre leur souveraineté et leur indépendance, et de lutter contre le colonialisme et le néocolonialisme. Elle visait également à encourager le développement économique et social de l’Afrique, ainsi que la résolution pacifique des conflits.

L’OUA a été créée en 1963 et a été remplacée par l’Union africaine (UA) en 2002, qui a repris ces objectifs tout en les adaptant aux réalités contemporaines.

Lorsqu’un président est à la tête de l’organisation (qui est actuellement appelée président de l’Union africaine), il a pour rôle de représenter l’UA sur la scène internationale, de présider les réunions et sommets de l’organisation, de superviser la mise en œuvre des décisions prises par l’UA, et de jouer un rôle de médiateur dans les conflits entre les États membres.

Le président de l’UA est également chargé de promouvoir les objectifs de l’organisation, notamment en ce qui concerne le développement économique et social de l’Afrique.

Abdoulaziz DEME

Le 16 Février 2024