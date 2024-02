Le Président de la République est arrivé à Addis Abeba

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé vendredi dans la capitale éthiopienne Addis Abeba pour participer au 37e sommet de l’UA.

Son Excellence le président de la République a été accueilli par une délégation de haut niveau du gouvernement éthiopien et des membres du personnel de notre ambassade et de notre mission diplomatique à Addis-Abeba, dirigée par Son Excellence l’Ambassadrice Khadija Mbarek fall, ambassadrice accréditée de notre pays auprès de la République d’Éthiopie et de l’Union africaine.

Après avoir écouté l’hymne de l’Union africaine, le président de la République a passé en revue les formations militaires, qui lui ont fait un salut d’honneur et il a suivi des danses artistiques, assurées par des groupes culturels locaux venus accueillir son arrivée.

Son Excellence le président de la République est accompagné d’une importante délégation comprenant :

1-Moctar Ould Diay, ministre chargé du cabinet du Président de la République,

2– Coumba ba ministre conseillére à la Présidence de la République

3-Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur,

4-Khadija Mbareck Fall, ambassadrice de Mauritanie à Addis-Abeba,

5-Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la Présidence de la République,

6-Harouna Traoré, chargé de mission à la Présidence de la République,

7-Ahmed Salem Ould Mohamed Vadhel, chargé de mission à la Présidence de la République,

8-Sid’Ahmed Ould Bouh, conseiller à la Présidence de la République,

9-Cheikh Ould Bedda, conseiller à la Présidence de la République,

10 –El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocole d’État.

La tenue de ce sommet intervient sur fond de consensus des États membres de la région Afrique du Nord de l’Union africaine autour de notre pays pour représenter la région en tant que président périodique de l’Union africaine pour l’année 2024.