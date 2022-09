Visite du ministre de la Culture à l’AMI

Jeudi, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidat, s’est rendu à l’Agence mauritanienne d’information (AMI) dans le cadre d’une visite de son ministère.

Au cours de cette visite, le ministre a visité le ministère de l’Information, le Multimédia, deux journaux Chaab et Horizons, Chaab Magazine, les Directions Techniques et d’autres services de l’agence.

Dans les différents bureaux et services visités, le ministre a entendu une explication détaillée du mécanisme et des conditions de travail par le directeur général de l’Agence, M. Mohamed Vall Ould Oumer Ould Beye.

Ould Soueidate a également visionné un documentaire sur les efforts de l’agence pour mener à bien sa mission. Aussi, en plus des évolutions récentes tant sur la forme que sur le contenu (Facebook, Twitter, YouTube, etc.).

Le ministre a exhorté le personnel d’AMI à redoubler d’efforts pour promouvoir les actions d’AMI en se rapprochant du public et en respectant les horaires de travail, et dans un souci d’amélioration et de diversification de sa production, le ministère soutiendra AMI.

Le ministre était accompagné lors de la visite du secrétaire général du ministère, M. Ahmedu Urd Khteira, et des conseillers du ministère.