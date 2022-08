L’Agence Mauritanienne d’Information (AMI) fait peau neuve. Il ne s’agit pas d’un simple «lifting», mais plutôt d’une refonte en profondeur, réalisée dans le cadre de réformes structurelles conduites pendant les trois dernières années.

Inspirées par la vision du Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ces réformes permettront à l’AMI de développer ses performances et de s’installer davantage dans son rôle central au sein du paysage médiatique national. Cela est en effet crucial au vu du développement frénétique des techniques de l’information et des supports médiatiques.

L’Agence Mauritanienne d’Information (AMI): première source officielle

D’ores et déjà, l’Agence a renforcé sa position de première source de l’information officielle. Elle s’est aussi considérablement employée à améliorer le contenu et moderniser le format de ses services en introduisant les supports multimédias rendus nécessaires par la révolution numérique.

L’introduction du multimédia (audiovisuel, facebook, Twitter, Instagram, Youtube) d’une manière hautement professionnelle et avec un savoir-faire solide, a eu comme premier résultat une forte fréquentation, en un temps court, des pages interactives de l’AMI qui se sont systématiquement hissées au top des visiteurs et commentateurs à l’échelle nationale.

L’AMI devient une entreprise moderne d’information

Dans la même lancée, le site d’information a été repensé dans l’objectif d’offrir un meilleur accès aux nouvelles et se tenir au plus près des internautes. Il est désormais plus informatif, plus attractif et plus interactif.

Les deux magazines Chaab et Horizons n’ont pas été en reste : ils allient les nouvelles techniques de conception et de design, les couleurs et les dessins infographiques, et ce, dans ans la simplicité, l’authenticité et la modernité.

Sur le plan des infrastructures, l’Agence Mauritanienne d’Information a entrepris un ambitieux processus d’extension et de modernisation de son siège social et de son réseau de bureaux régionaux dans les différentes wilayas du pays.

Staffs renforcés par de jeunes journalistes compétents

Elle a aussi renforcé ses staffs par de jeunes journalistes compétents dans un souci de proximité et de pouvoir livrer un service d’information publique, rapide et crédible.

Mais le plus important défi relevé jusqu’à présent a été la mise en place, pour la première fois de l’histoire, d’un statut du personnel attractif permettant une amélioration substantielle des conditions des employés.

Poursuivant sa quête permanente d’amélioration des conditions de travail et de vie de son personnel, l’AMI reste tout aussi déterminée à aller encore de l’avant pour remplir sa noble mission, avec abnégation et professionnalisme. Dans le souci de toujours incarner les aspirations du citoyen mauritanien au présent comme dans le futur.