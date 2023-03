Visite du Centre National de Transfusion Sanguine soutenu par Expertise FRANCE

Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD, Alexandre Garcia, Ambassadeur de France en Mauritanie, et le Sénateur de la Haute-Saône, Alain Joyandet, ont visité le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) dirigé par le Dr Khadijetou Ba et appuyé par Expertise France à travers le projet TEMEYOUZ.

En Mauritanie, la capacité de production en produits sanguins du CNTS est estimée à 50% des besoins, alors même que les hémorragies pré et post-partum représentent 24% des causes de mortalité maternelle. Les rapports annuels du CNTS font ressortir un taux assez faible de donneurs de sang parmi la population. Pour parvenir à mieux répondre aux besoins en sang, le CNTS cherche à se doter de moyens efficaces pour promouvoir le don de sang au sein de la population, cela pour augmenter et améliorer les infrastructures et les ressources humaines qualifiées, se doter d’une législation et d’instruments réglementaires quant à la sécurité et la qualité des produits sanguins, harmoniser les méthodes de collecte des données notamment au niveau régional et, plus généralement, financer dans la durée la transfusion sanguine puisque l’octroi de sang est gratuit pour les patients.

Le Centre National de Transfusion Sanguine est l’un des deux établissements publics appuyés dans le cadre du projet Temeyouz. L’appui technique fourni par Expertise France à travers ce projet se focalise essentiellement sur la construction à venir du CNTS et l’équipement du Centre Régional de Kiffa de Transfusion Sanguine ; l’organisation de formations pour le personnel du CNTS, auprès du Centre National de Transfusion Sanguine et Hémovigilance (CNTSH) du Maroc et de l’Etablissement Français du Sang (EFS) ; le renforcement de la démarche qualité par la mise à disposition d’un expert technique international en transfusion sanguine et la production d’études sur le cadre règlementaire et institutionnel de la transfusion sanguine, sur les déterminants du don du sang ou encore sur le prix des produits sanguins.

La Directrice du Centre a fait visiter à la délégation les infrastructures actuelles du CNTS et a présenté le projet de construction du futur CNTS. Ces nouvelles infrastructures seront réalisées par le Ministère de la Santé.

Ambassade de France en Mauritanie