Violations contre le peuple palestinien: la Mauritanie exprime sa profonde préoccupation

Le gouvernement mauritanien a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade en cours dans les territoires palestiniens occupés.

Cette situation est le résultat inévitable des provocations continues des autorités d’occupation israéliennes et des violations régulières des droits du peuple palestinien et du caractère sacré du la Mosquée El AQSA, mais, aussi, de l’expansion des colonies juives.

C’est ce qui ressort d’un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, dont copie a été reçue par l’Agence Mauritanienne d’Information.

Le qui communiqué est ainsi libellé :

« Le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie exprime sa profonde préoccupation face à l’escalade en cours dans les territoires palestiniens occupés.

Cette escalade est le résultat logique des provocations continues et des violations régulières des droits du peuple palestinien et du caractère sacré de la Mosquée El-Aqsa par les autorités d’occupation israéliennes, en plus de la poursuite de l’expansion des colonies.

A cette occasion, le gouvernement mauritanien renouvelle sa position en faveur d’une solution juste et pacifique qui préserve le droit légitime du peuple palestinien à la dignité et à la souveraineté dans le cadre d’un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à l’Initiative de paix arabe et les résolutions internationales pertinentes.

Le gouvernement mauritanien souligne, également, la nécessité pour la communauté internationale d’assumer ses responsabilités en prenant les mesures nécessaires pour arrêter le cycle de violence dans la région et y établir une paix durable. »