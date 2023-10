Israël et le Hamas semblent au bord d’un nouveau conflit.

Le groupe palestinien Hamas lance une attaque surprise contre Israël : ce qu’il faut savoir

Israël et le Hamas semblent au bord d’un nouveau différend après une offensive surprise samedi impliquant des interventions aériennes, maritimes et terrestres lancées par le groupe palestinien depuis la bande de Gaza. Israël a répondu par de lourds bombardements contre l’enclave côtière sous blocus.

Voici ce que vous devez savoir :

Que s’est-il passé et à quelle heure ?

Le groupe militant, palestinien Hamas lance « Tempête Al-Aqsa » contre Israël dans le cadre de l’escalade la plus grave depuis qu’Israël et le Hamas ont mené une guerre de 11 jours en 2021. Le Hamas a déclaré avoir tiré 5 000 roquettes, au moment où Israël a certifié que les combattants du groupe avaient est entré sur son territoire. Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré que le groupe avait attaqué par voie terrestre, maritime et aérienne. La première salve de missiles a été tirée à 06 h 30 heure locale (03 h 30 GMT). L’armée israélienne a également annoncé avoir lancé « opération Iron Swords » contre le groupe Hamas dans la bande de Gaza. Les grèves tôt le matin ont eu lieu à Simhat Torah, un jour férié qui tombe vers la fin de la fête juive d’une semaine connue sous le nom de Souccot, ou Fête des Tabernacles.

Où ont été menées les offensives ?

Les roquettes ont été tirées jusqu’à Tel-Aviv au nord. Le Hamas a également envoyé des combattants dans le sud d’Israël. Les médias israéliens a annoncé que des hommes armés avaient ouvert le feu sur des passants dans la ville de Sdérot, et des images diffusées dans les médias publics semblaient montrer des affrontements dans les rues de la ville, ainsi que des hommes armés dans des jeeps circulant dans la campagne. Un rapport affirme que les combattants du Hamas ont pris le contrôle d’un grand nombre de centres de population civile israélienne dont les habitants implorent l’aide de leur gouvernement. L’armée israélienne a déclaré que des dizaines d’avions de guerre avaient mené des offensives contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Les tirs ont actuellement lieu dans et vers les villes de Kfar Aza, Sdérot, Sufa, Nahal Oz, Magen, Be’eri et la base militaire de Reim, a rapporté le Times of Israel.

Combien de victimes en Israël et en Palestine ?

Au moins 22 Israéliens ont été tués, ont rapporté les médias locaux citant les services d’urgence. Plus de 500 Israéliens ont été blessés, a indiqué le ministère de la Santé du pays, présenté par Reuters. Au moins quatre Palestiniens ont été tués et cinq blessés lors d’affrontements entre l’armée israélienne et des groupes palestiniens dans la zone frontalière de la bande de Gaza, a indiqué l’agence Anadolu.

Pourquoi le Hamas attaque-t-il Israël ?

Le porte-parole du Hamas, Khaled Kadomi, a déclaré à Al Jazeera que l’intervention militaire du groupe était une réponse à toutes les atrocités auxquelles les Palestiniens ont été confrontés au fil des décennies. « Nous voulons que la communauté internationale mette fin aux atrocités commises à Gaza, contre le peuple palestinien, contre nos lieux saints comme Al-Aqsa. Toutes ces choses sont la raison pour commencer ce combat », a-t-il partagé. « C’est le jour de la plus grande lutte pour mettre fin à la dernière occupation sur terre », a déclaré Mohammed Deif, commandant militaire du Hamas, ajoutant que 5 000 roquettes avaient été tirées. « Quiconque possède une arme à feu devrait la retirer. Le moment est venu », a expliqué Dave, selon les rapports. Le Hamas a invité les « combattants de la résistance de Cisjordanie » ainsi que « nos peuples arabes et islamiques » à se joindre au combat, dans un communiqué publié sur Telegram.

Que partage le gouvernement israélien ?

L’armée israélienne a averti les Israéliens vivant le long de la bande de Gaza de rester chez eux ou de se diriger vers des abris.

« Au cours de la dernière heure, l’organisation terroriste Hamas a lancé un tir massif de roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, et des terroristes ont infiltré le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits divers », a indiqué l’armée. « L’organisation terroriste Hamas est souveraine dans la bande de Gaza et est responsable de cette offensive. Elle assumera les conséquences et la responsabilité de ces événements », a-t-il ajouté.

Source : TF1 avec aljazeera.com