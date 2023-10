Bande de Gaza: des dizaines de roquettes tirées vers Israël.

Alors qu’une trêve était observée depuis le mois de mai, le ministre de la Défense israélien a accusé le mouvement islamiste palestinien d’avoir a déclenché « une guerre ».

Le Proche-Orient s’embrase de nouveau. La branche armée du Hamas palestinien a annoncé, samedi 7 octobre, avoir déclenché l’opération « déluge d’Al-Aqsa » contre Israël et lancé plus de 5 000 roquettes depuis la bande de Gaza, qu’il contrôle depuis 2007. « Nous avons décidé de mettre fin à tous les crimes de l’occupation (Israël) », a déclaré la branche armée des Brigades Al-Aqsa. « Le Hamas a fait une grave erreur ce matin en déclenchant une guerre contre l’Etat d’Israël », les soldats israéliens « sont en train de combattre l’ennemi à chaque endroit », a réagi le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant. Selon ses services, il a approuvé le rappel des réservistes.

Les tirs de roquettes au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza ont commencé à l’aube et se sont poursuivis en début de matinée. Une femme d’une soixantaine d’années a été tuée et 15 autres personnes ont été blessées dans le sud d’Israël, a annoncé le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge. L’armée israélienne a, de son côté, fait état de l’infiltration d' »un nombre indéterminé de terroristes » en territoire israélien à partir de la bande de Gaza. « Il a été demandé aux habitants des zones voisines de la bande de Gaza de rester chez eux », ajoute l’armée.

Des frappes israéliennes en réprésailles

En réplique, Tsahal a commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l’AFP à Gaza. L’armée israélienne a confirmé dans un bref communiqué que plusieurs « dizaines (de ses) avions de combat (étaient) actuellement en train de frapper un certain nombre de cibles » du Hamas sur ce territoire. Des centaines d’habitants du nord-est de la bande de Gaza ont fui leurs maisons pour se diriger plus vers l’intérieur de la bande de Gaza.

Cette opération revendiquée par le Hamas met fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d’une guerre de cinq jours en mai. Israël avait alors lancé une offensive contre le Jihad islamique palestinien dans la bande de Gaza, qui avait coûté la vie à 34 Palestiniens et une Israélienne.

