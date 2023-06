Unité nationale ! Par Abdoul Aziz DEME

Unité nationale !

Nous retrouvons entre nous pour parler et faire en sorte que nous puissions vraiment aller ensemble pour faire face aux défis. Nos défis aujourd’hui nécessitent vraiment l’union des cœurs et des esprits pour qu’ensemble nous puissions faire face à ça. Nous avons parlé de ces drames qui ont eu lieu dans notre pays, que plus jamais nous ne devrions connaître et que tout le monde se mette ensemble pour que des choses comme ça ne puissent pas vraiment arriver dans notre pays. Et cela ne peut être possible tant que les gens ne sont pas ensemble parce que pour aller ensemble il faut regarder dans la même direction. Aujourd’hui, nous avons besoin de nous écouter et tous ensemble aller vers l’essentiel, l’essentiel c’est la préservation de notre Patrie, c’est le vivre ensemble que nous avons comme valeur cardinale, il faut le préserver. Ce qui se passe aujourd’hui entre les différentes communautés, les voisins, cela n’est pas la Mauritanie, cela n’est pas digne de la Mauritanie, il faut nécessairement qu’on trouve les voies et moyens pour dépasser cette période combien difficile.

Enfin, nous retrouvons une Mauritanie nouvelle pour un autre départ. Reste à nous citoyens d’imiter nos autorités, d’aimer notre Patrie, la Mauritanie, de nous tolérer entre nous et de nous aimer pour aller vers une seule vision commune. Rien ne sert de mettre le feu à notre beau pays pour compromettre l’avenir de nos enfants dans un monde qui sera sans pitié demain.

Abdoul Aziz DEME

04 Juin 2023