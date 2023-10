Une première, un maire à la rencontre de sa population dans le quartier El Mina Extension H, aujourd’hui. Une rencontre inédite. Pour la première fois dans ce secteur les populations d’ Elmina Extension H reçoivent en grande pompe leur Maire et sa forte délégation qui l’accompagne composée de : de monsieur le maire lui même, du député de la moughata ,de la conseillère régionale, d’un représentant du BPE au niveau départemental. A l’arrivée le maire et sa délégation étaient accueillis par une foule massive de toutes catégories confondues comprenant des hommes ,femmes., jeunes et vieux . A l’ordre du jour de cette rencontre il était question de s’enquérir des problèmes quotidiens auxquels sont confrontés ces populations.Après les traditionnelles salutations d’usage et des souhaits de bienvenue, commencent les interventions des participants sur des points ci-après. Auparavant le secrétaire général l’inspecteur Sy Mohamed lemine brosse de façon globale des différents points qui font l’objet de leurs doléances à savoir : la gestion de la nouvelle école ,son équipement en table – bancs, création d’un poste de santé, la gestion des ordures, L’éclairage public du quartier, l’obtention des subventions de Taazour au profit des personnes démunies ,des boutiques Emel , des points de vente des poissons ,appui aux mahadras, lutte contre la prolifération des moustiques à cause des eaux usées ou provenant des tuyaux cassés .Des points sur les quels les intervenants:Mariem Thiam ,Bambi Gandéga,Mint Mboyrik pour ne citer que ceux-ci ont longuement débattu à tour de rôle . Après une longue attentive écoute,le maire de répondre d’une façon posée et évolutive aux différents points.Tout d’abord monsieur le maire remercie vivement les populations pour l’accueil chaleureux dont il fait l’objet lui et sa délégation. Monsieur le maire de rappeler le programme de son excellence Monsieur l6e président Mohamed Cheikh Ghazouani,qui est de rapprocher l’administration aux administrés.Sur la question de l’education , il dit avoir déjà réhabilité quatre écoles sur les vingt cinq que compte sa commune, quand bien même n’ayant pas encore son buget annuel qui est prévu le mois prochain.A veille de l’ouverture des classes, le maire s’est rendu dans toutes les écoles relevant de sa commune envue de faire les derniers réglages pour les mettre dans des conditions de pouvoir être opérationnels au jour J. Il a aussi recensé le besoin en enseignants dans ces écoles.A l’heure actuelle il y a un manque de 102 enseignants. Sur le plan sanitaire le maire est animé d’une volonté de mettre une ambulance qui dessert à l’échelle de sa commune pour la rendre automone par rapport aux cas d’urgence .il a aussi évoqué la distribution des moustiquaires imprégnées au profit des femmes enceintes et des enfants de 0 à 6 mois. Sur le plan de l’insertion des jeunes , le maire avait déjà ouvert un registre pendant 45 jours aux jeunes désireux de se former dans plusieurs domaines et compte aussi donner une deuxième chance à ceux qui en avaient manqué au mois de janvier prochain inchallah. Toujours dans le sens de l’insertion, le maire demande aux intéressés en Calligraphie, en théâtre ou Coran de s’enregistrer pour une formation appuyée par certains partenaires diplomatiques. Sur le plan de sport , il affirme avoir trouvé un financement d’une maison des jeunes à Marbad. En accord avec la ministre lalia camara, le maire compte aménager les espaces verts en périmètres maraîchers envue de relever le niveau de vie de ces populations sur le plan économique .Dans le même sens la réhabilitation du marché de Dar El beyda est prévu dans des délais très courts. Le maire invite les jeunes à une coupe du maire qui sera organisée très prochainement.Enfin , la réunion se termine par un appel aux populations à s’inscrire sur les listes électorales et locales aux prochaines échéances pour soutenir l’autorité locale dans la mission.

M.D