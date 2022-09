Réorganisation partielle du gouvernement au profit du pays

Rendez-vous 24 heures, selon les radars de Rapide info. Discussion tout le week-end. Une annonce officielle a été faite mardi après-midi. Quelques jours après avoir changé de parti et visité Kaédi, le président de la République a annoncé le remaniement partiel. Entre la promotion ou le retour des uns et le départ des autres, le président de la République vient d’annoncer une réorganisation partielle du gouvernement au profit du pays.

En conséquence, un remaniement partiel au sein du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal a été annoncé par un décret présidentiel publié ce soir à Nouakchott, en vertu duquel il a renvoyé au Palais présidentiel, l’ancien Premier ministre et ancien conseiller présidentiel Moulaye Ould Mohamed Laghdaf pendant la majeure partie de son règne.

Moulay a été nommé ministre secrétaire général à la présidence de la République, en remplacement de Yahya Ould Ahmed Wagev qui a été muté au ministère de l’Agriculture. Interprétée en quelque sorte comme une mutation à un poste clé, celle-ci constitue le moteur de la stratégie gouvernementale de renforcement de la résilience.

Adama Bokar Soko a été nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Réforme du système éducatif, succédant à Mohammad Maelinine Ould Ehih, qui s’est engagé à préparer les prochaines élections pour diriger le parti au pouvoir sous une nouvelle forme et reforme, le parti Insaf.

Mokhtar Ahmed Yedali est passé des commandes des équipements à la direction de la transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration, succédant à Cheikh Al-Kébir qui a quitté l’équipe à l’arrivée au pouvoir de Moulaye Ould Mohamed Laghdaf , un incontestable poids lourd dans les deux Hodhs et l’Assaba.

Brahim Vall Ould Mohamed Lemine entre au gouvernement. Il a été nommé Ministre de l’Élevage.

Niang Mamoudou est nouveau, et il a également été nommé ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle.

Et Lalya Ali Camara a été nommée ministre de l’Environnement et du Développement durable.

Le décret prévoyait également la nomination de Nani Ould Chrougha qui sait prendre soin de soi et communique en toute transparence au poste de ministre de l’Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement.

Finalement, Mohamed Ould Soueidatt est passé du ministère de l’Agriculture au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement pour remplacer Khattar Ould Cheibani, qui a été écarté de l’équipe.

La Rédaction