Une délégation du REMI rencontre le chargé de presse de la CENI.

Aujourd’hui, une délégation du bureau exécutif conduite par le président et comprenant le secrétaire général, le responsable des finances, le Chargé des relations extérieures et le porte-parole du Rassemblement des établissements médiatiques indépendents (REMI) a rencontré Mohamed Taghiyou Allah Ledhem, responsable de l’information de la Commission électorale nationale indépendante dans son bureau au siège de la Commission dans la capitale, Nouakchott.

Au cours de la réunion, le Président du Rassemblement des établissements médiatiques a fait une présentation détaillée du regroupement, dans laquelle il a traité le mécanisme le plus approprié de coopération et de partenariat entre la CENI et le Regroupement des médias.

Ensuite, les membres de la délégation ont fait des interventions axées sur la nécessité d’impliquer le regroupement dans le plan adopté par la CENI.

Après cela, le chargé des Médias de la CENI a exprimé sa joie et son ouverture constante à la presse, appréciant les suggestions du rassemblement.

Par la suite, le responsable des médias de la CENI a exprimé sa joie et son ouverture habituelle aux médias, remerciant la délégation pour la suggestion. Une volonté de coopérer avec l’organisation s’est alors exprimée, soulignant que la CENI est bien consciente du rôle des nouveaux médias et de sa capacité à diffuser l’information rapidement et bien.

A la fin de son allocution, il a demandé de soumettre une proposition écrite sur les modalités de coopération entre la CENI et le Rassemblement des établissements des médias indépendants.