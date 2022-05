Création d’un rassemblement des établissements médiatiques mauritaniens

Le Rassemblement des établissements médiatiques mauritaniens a été lancé, hier mardi à Nouakchott. La formation de ce regroupement a été annoncé lors d’une conférence de presse organisée par les dirigeants, qui en ont profité pour expliquer la logique de sa raison d’être, lequel est privé depuis la dernière décennie de la publicité, des abonnements,

et de la couverture médiatique qui se fait désormais à distance par visioconférence en raison de la crise sanitaire et économique; a décidé de fédérer les agences concernées au sein d’un cadre professionnel unifié chargé de défendre leurs intérêts matériels et de maintenir l’honneur et la réputation de la profession médiatique.

Le Secrétaire général de l’organisation, M. Mohamed Ahmed Habiboullah a prononcé un discours à cet effet, affirmant que la liberté de la presse en Mauritanie est une grande réussite dans les pays arabes, contribuant à améliorer l’atmosphère de liberté dans le pays, et encourageant la Mauritanie à ouvrir la voie à cet égard. Il a ajouté que le partenariat entre le rassemblement et l’organe de régulation vise à élever la barre pour les médias indépendants.

Ahmed Taleb Ould El Maloum, président du Syndicat des journalistes de Mauritanie, a félicité ses collègues pour cette idée opportune. Il a qualifié cette idée de pionnière et quelle va servir de soutien pour le Syndicat des journalistes mauritaniens et pour ce rassemblement dans le paysage médiatique mauritanien.

Il a ajouté que malgré son succès déjà, la presse mauritanienne souffre encore de nombreux problèmes qui nécessitent une formation continue des journalistes.

La cérémonie s’est déroulée devant M. Ahmed Issa Yedali, directeur de la presse écrite au ministère, du président du Rassemblement, Abeih Mohamed Levdhal et des directeurs des médias nationaux.