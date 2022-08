Un gouvernement fort et une faible opposition

Au niveau national, les partis d’opposition adoptent désormais une position constructive avec le gouvernement, allant jusqu’à demander sa démission. Plus question des réglements des comptes ou des régimes d’exception, la Mauritanie est un état démocratique.

L’opposition critique et une telle critique est nécessaire pour renforcer et assurer la continuité du processus démocratique, ou de ce qu’on appelle parfois le jeu démocratique.

Le besoin d’un pays d’une opposition parlementaire forte est le même que son besoin d’un gouvernement fort _qui traverse les marécages pour protéger ses citoyens.

Le peuple a exprimé sa volonté et élu des représentants. Leur volonté doit être respectée et la minorité doit suivre la volonté de la majorité.

Un gouvernement fort a une majorité confortable et une faible opposition au parlement. C’est une situation confortable pour assurer la stabilité du gouvernement et du système politique en général, c’est vrai, mais ce n’était pas le cas avant et les politiques peuvent nous en dire aujourd’hui davantage.