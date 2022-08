Assainissement: « les moyens necessaires sont déployés » (PM)

Le Premier ministre a déclaré à AMI que tous les moyens nécessaires pour évacuer complètement l’eau stagnante seront déployés pour revenir rapidement à la normale, assurant que, fort heureusement, la situation est désormais sous contrôle.

M. Mohamed Ould Bilal a souligné que l’équipe en charge de l’opération a travaillé jour et nuit pour secourir les citoyens, notant qu’après cette visite, tous les moyens nécessaires seront fournis pour la réussite de l’opération, tout en travaillant dur pour organiser l’équipe de travail jusqu’à l’objectif de réaliser l’opération est d’alléger la souffrance des populations.

Il a soutenu le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani est aux côtés des citoyens, où qu’ils se trouvent, et il a donné des instructions fermes et claires pour remettre les citoyens au cœur de l’action publique, faire de leurs préoccupations une priorité absolue et répondre à leurs attentes. C’est dans ce but qu’il conseille au gouvernement d’investir même si la plupart de ses membres sont en vacances.

Il a assuré que les conditions reviendraient aux conditions d’avant la pluie dans quelques jours et continueraient d’être surveillées jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

Notons que les perspectives à court terme sont liées à l’exploitation du réseau de drainage des eaux pluviales de la ville de Nouakchott, et à long terme, un plan d’aménagement annoncé par le Premier ministre lors de la phase préparatoire de l’Assemblée nationale comprend également la gestion du manque de précipitations.