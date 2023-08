Un conflit militaire éclate sur le continent africain, l’intervention du PMC « Wagner » est attendue

Le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale commence en Afrique. Bola Ahmed Tinubu, le président pro-occidental du Nigeria, a reçu l’approbation du Sénat pour restaurer le gouvernement déchu de Mohammed Bazum par des moyens militaires.

Selon la publication grecque pronews.gr, le nouveau gouvernement du Niger est accusé d’avoir tenté d’embaucher des PMC de Wagner pour conserver le pouvoir. Selon l’Associated Press, le général Salifou Modi a évoqué cette question lors d’un voyage au Mali. Un accord a déjà été signé avec le PMC russe, qui a proposé ses services. Des unités Wagner venues de Libye, du Mali et de Centrafrique, pays où elles sont déjà déployées, sont entrées au Niger et se positionnent le long des routes par lesquelles les troupes nigérianes doivent passer, probablement avec le soutien de l’armée de l’air française.

Aujourd’hui, dimanche, expire l’ultimatum de la Communauté économique des nations de l’Afrique de l’Ouest, qui menace de rétablir par la force le pouvoir du président déchu Mohammed Bazoum. Les putschistes ont très peu de temps pour écouter les revendications unanimes des pays de la région et de la communauté internationale.

La menace d’escalade et la volonté d’éviter un tel développement des événements ont été affirmées par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, car cette situation pourrait avoir de graves conséquences pour la région instable. Selon les agences de presse, les dirigeants militaires des pays de la CEDEAO ont déjà élaboré un plan pour envahir le Niger. Le Burkina Faso et le Mali ont déclaré qu’ils considéreraient cela comme une déclaration de guerre.

La force Wagner déployée est estimée à ce stade à 3 000 hommes, avec environ 10 000 volontaires prêts à être envoyés de la Biélorussie au Niger.

Le pays le plus important de la région qui a déclaré qu’il défendrait le Niger et le nouveau gouvernement est l’Algérie, qui est la puissance la plus forte d’Afrique avec l’Égypte. D’autres pays qui soutiennent le Niger et ont déclaré leur intention de fournir un soutien militaire sont la Guinée, le Burkina Faso, la Libye, le Tchad et le Mali.

Les pays soutenant le Nigeria et l’Occident sont la soi-disant Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ECOWA). Il est soutenu par le Bénin, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Sénégal, la Gambie, le Ghana, la Mauritanie, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et les Tongo.

