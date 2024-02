Un beau jour pour la Diplomatie mauritanienne

Il est permis de dire que la nomination de son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El GHazouani à la tête de l’Union Africaine est un beau jour pour la Diplomatie mauritanienne.

Il fait, à coup sûr, partie de ces jours qui sont de nature à la revigorer.

Certains peuvent y voir une présidence tournante , somme toute normale,entre les zones africaines et , par conséquent , une élection de la Mauritanie sur le compte de l’Afrique du Nord.

D’autres peuvent la percevoir comme le résultat d’un compromis ,survenu par hasard , entre les pays de zone concernée en raisons de leurs différents qui les opposent entre eux .

Mais la réalité indique que la Mauritanie adopte vis à vis des différents une position

qui inspire le consensus .

Relations au beau fixe avec les frères africains

En effet , grâce à ses relations qui sont , au beau fixe avec les frères africains du nord , du sud et de l’Est , la Mauritanie est en position de parler , respectueusement et cordialement, à tout le monde,

N’est-ce pas là, l’un des plus importants traits distinctifs dont la diplomatie mauritanienne doit etre fière ?

Et puis le hasad , si hasad il y’a , est , dans ce cas , une chance et la chance fait partie de la politique et de la Diplomatie .

Nous devons être fiers de cette chance surtout quand elle est porteuse d’une vision d’espérance qui sert la bonne image de notre pays et ses intérêts supérieurs.

Une telle vision qui tire vers le haut a traduite clairement dans le discours de Monsieur le Président lequel discours a offert aux diplomates mauritaniens une riche matière à réflexion.

Il faut dire que le discours présidentiel etait , aussi bien par la forme que par le fond , au niveau de l’événement diplomatique.

C’etait un discours pour un beau jour de la diplomatie mauritanienne .

AbdelKader Ould Mohamed