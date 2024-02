Ghazouani prend officiellement, la présidence de l’Union africaine.

Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a officiellement repris la présidence de l’Union africaine auprès du président de l’Union des Comores, Azali Assoumani, lors de la 37e session de l’Assemblée.

Le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement éthiopiens pour leur hospitalité et leur facilitation de toutes les conditions favorables au sommet.

Il s’est également engagé à contribuer à renforcer les efforts visant à révolutionner le système éducatif en Afrique en s’attaquant aux goulets d’étranglement qui entravent la croissance du secteur.

Le nouveau président a également souligné la nécessité de libérer le potentiel des femmes sur le continent pour leur permettre de participer activement à la direction.

Il s’est également engagé à relever les défis environnementaux et sécuritaires sur le continent qu’il a décrits comme les principaux facteurs et obstacles qui entravent le développement du continent.

En affirmant que des progrès prometteurs ont été accomplis dans différents domaines, y compris la création de la zone de libre-échange continentale africaine, entre autres, le Président a demandé que des efforts concrets soient déployés pour accélérer les progrès.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a déclaré que les guerres civiles et le terrorisme continuaient de mettre en péril la paix et la stabilité du continent, de détruire les infrastructures et de perturber le système économique, appelant à des efforts concertés pour assurer la paix sur le continent.

Il a également souligné la nécessité d’accroître le niveau de coopération au sein des communautés économiques régionales.