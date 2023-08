Un accident au Mexique fait 16 morts, dont plusieurs migrants.

Les autorités d’Oaxaca, dans l’État du sud du Mexique, ont confirmé qu’il y avait des migrants d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud parmi les 16 morts sortis ce mardi 22 août 2023 de l’accident d’un autobus de passagers sur une autoroute de cette entité.

Le secrétaire du gouvernement d’Oaxaca, Jesús Romero López, a déclaré aux médias que des migrants voyageaient dans l’unité endommagée, principalement du Venezuela, ainsi que des Mexicains, sans toutefois révéler l’identité des victimes. »Nous avons l’information, nous avons la liste des passagers qui ont quitté Miahuatlán, un autre groupe a embarqué à Ejutla, transportant 47 passagers au total. Les premiers rapports disponibles indiquent que la majorité étaient des citoyens étrangers d’origine vénézuélienne d’âges différents, certains d’Oaxaca. Citoyens mexicains », a-t-il déclaré.

L’accident s’est produit au kilomètre 92, près de la frontière entre Oaxaca et Puebla, vers 2h00 du matin (8h00 GMT). La zone a été bouclée par des éléments de l’ armée mexicaine , de la Garde nationale, de la police d’État et du personnel des routes et ponts fédéraux (Capufe).

Les travaux de récupération des corps ont duré plus de neuf heures car l’unité s’est brisée en deux sous le choc. Les agents ont transféré les 16 corps à l’aire de repos municipale de Tepelmeme, à environ 10 kilomètres de l’accident, tandis qu’ils transportaient plus de 30 blessés vers les hôpitaux de Tehuacán, dans l’État voisin de Puebla.

En raison de l’ampleur de l’accident, l’autoroute est restée fermée pendant plus de 10 heures, avec des lignes dans les deux sens pouvant atteindre 3 kilomètres.L’accident s’est produit lorsqu’un autobus de passagers de la région centrale d’ Oaxaca est entré en collision avec un semi-remorque à proximité de Tepelmeme, sur l’autoroute Oaxaca-Mexique, selon le parquet d’Oaxaca , qui a précisé que l’autobus présentait des défauts, selon versions survivantes.

Des dizaines de migrants qui voyageaient dans d’autres bus se sont retrouvés bloqués par la fermeture de la route et inquiets pour leurs compatriotes, comme le Vénézuélien David qui, avec un groupe d’amis et sa famille, est allé vérifier s’il n’y avait pas de connaissances dans l’accident. »Au nom de Dieu, j’espère que non, qu’ils ne soient pas ceux-là ou leurs proches, beaucoup de force, c’est le risque que nous connaissons tous, mais on ne sait jamais quand cela peut arriver à un moment inopportun, quelque chose de compliqué, nous sommes restés sans voix. Au Venezuela, il y a le deuil comme toujours », a-t-il déclaré.

Ce fait reflète une tendance aux accidents d’autobus qui transportent des migrants entassés sur les autoroutes du Mexique, où le 28 juillet dernier, cinq Honduriens sont morts dans un accident à Tabasco, dans le sud-est du pays.La semaine dernière, l’Institut national des migrations (INM) du Mexique a découvert 129 migrants égyptiens et huit mauritaniens abandonnés dans un bus à Veracruz, l’État de l’est du pays.

Avec agences