Transport aérien – Sécurité opérationnelle de l’Iata : Air Sénégal obtient son certificat d’excellence

L’équipe d’Air Sénégal a de quoi se réjouir et être fière ! La Compagnie nationale sénégalaise vient d’obtenir la certification Iata Operational Safety Audit (Iosa), référence en matière de sécurité opérationnelle, délivrée par l’Association internationale du transport aérien (Iata). Le Directeur général, Alioune Badara Fall, est un homme optimiste car, selon lui, «cet engagement en faveur de la qualité et de la sécurité» permettra à «Air Sénégal de bénéficier de nombreux avantages commerciaux et marketing, de renforcer la sécurité de ses opérations et d’améliorer la qualité du service fourni à ses clients».

Par Arlinda NEVES (correspondante particulière) – L’annonce de l’attribution du certificat Iosa à la Compagnie nationale sénégalaise a été faite ce mardi 22 août, sur la page Facebook d’Air Sénégal. L’optimisme de la Direction générale d’Air Sénégal était évident dans ce post, suite à cette reconnaissance. «Le Pavillon national Air Sénégal est fier d’annoncer qu’il a obtenu la certification Iata Operational Safety Audit (Iosa).Cette certification, délivrée par l’International Air Transport Association (Iata), est un label de qualité octroyé aux compagnies aériennes après un audit portant sur 1057 points de contrôle dans huit domaines principaux : les systèmes de gestion de la qualité et la sécurité, y compris l’organisation de la compagnie, la maintenance des aéronefs, les opérations aériennes vol, y compris la formation des équipages techniques et de cabine, les opérations sol, y compris le cargo, le centre de contrôle des opérations aériennes et la sûreté.» En ce sens, le Directeur général, Alioune Badara Fall, s’est réjoui de cet honneur et l’a exprimé en ces termes : «Nous sommes ravis de voir Air Sénégal franchir un nouveau cap vers l’excellence. Cette certification nous permettra de nouer des partenariats importants pour offrir le meilleur à nos passagers. Je félicite les équipes d’Air Sénégal qui ont activement travaillé et contribué à l’obtention de cette certification», a-t-il déclaré dans la publication. Ce gage de qualité et de sécurité, affirment également les responsables de la compagnie aérienne, permettra à Air Sénégal de «bénéficier de nombreux avantages sur le plan commercial et marketing tels que le renforcement de la sécurité et de la sûreté des opérations, l’amélioration de la qualité de service, la reconnaissance des compagnies aériennes, le développement interligne avec d’autres compagnies internationales et/ou alliances». Et d’ajouter : «les accords commerciaux (interline, codeshare…) avec les compagnies aériennes et organismes internationaux par des contrats corporate, la possibilité de devenir membre de l’organisation Iata (gage de crédibilité) et aussi la baisse de la prime d’assurance», a indiqué le post d’Air Sénégal.

Air Sénégal a été créée en 2016 et a démarré ses activités en 2018. Aujourd’hui, la compagnie aérienne ambitionne de devenir le leader du transport aérien en Afrique de l’Ouest, en reliant l’Europe et l’Amérique depuis son hub principal, l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Elle dessert actuellement 21 destinations : Ziguinchor, Praia, Sal, Cap-Skirring, Bissau, Conakry, Casablanca, Banjul, Abidjan, Nouakchott, Bamako, Cotonou, Freetown, Libreville, Douala, New York, Milan, Barcelone, Paris, Marseille et Lyon.

lequotidien.sn