L’IATA et Afroport Mauritanie signent un Accord sur la Sécurité de l’Assistance en escale

L’Association du Transport Aérien International (IATA) et Afroport Mauritanie ont signé un accord visant à renforcer la sécurité des opérations au sol en Mauritanie en mettant l’accent sur deux normes mondiales essentielles: le Manuel des Opérations au Sol de l’IATA (IGOM) et l’Audit de sécurité de l’IATA pour les Opérations au Sol (ISAGO).

L’accord a été signé par Kamil Alawadhi, Vice-Président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient, et Ahmed Al Hadabi, PDG du Groupe Terminals Holding, la société mère d’Afroport Mauritanie, exploitant de l’aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy, et a établi le programme de travail conjoint suivant:

* Afroport Mauritanie favorisera l’adoption de l’IGOM par les prestataires de services d’assistance en escale (GHSP)

* Afroport Mauritanie reconnaîtra l’ISAGO comme un moyen de conformité acceptable pour les activités de surveillance des aéroports et fera de l’enregistrement ISAGO et de l’accréditation des gares une condition pour que les GHSP puissent opérer à l’aéroport

* Afroport Mauritanie et l’IATA surveilleront les performances de sécurité de l’aéroport dans le but d’identifier les opportunités d’amélioration des opérations au sol

« Les normes mondiales, telles que IGOM et ISAGO, sont à la base d’une industrie aéronautique sûre. L’engagement d’Afroport Mauritanie auprès de l’IGOM et de l’ISAGO contribuera au développement social et économique de la Mauritanie grâce à des opérations terrestres plus sûres. La baisse des taux d’adoption des normes mondiales figure en bonne place parmi les facteurs limitant les avantages que l’aviation pourrait offrir en Afrique. Cet accord est un excellent exemple à suivre pour les aéroports du continent africain”, a déclaré Alawadhi.

« Notre objectif en partenariat est de soutenir le développement d’un secteur de l’aviation solide avec des normes mondiales et les meilleures pratiques en son cœur. L’accord avec l’IATA est une étape importante vers la réalisation d’opérations normalisées et durables sur le terrain”, a déclaré Al Hadabi.

L’accord renforce le travail de l’IATA en Afrique pour créer un secteur du transport aérien sûr, efficace, durable et économique qui génère de la croissance, crée des emplois, facilite le commerce international et le tourisme et soutient la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies grâce à la connectivité mondiale.