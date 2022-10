TMLSA s’associe à la Journée mondiale contre le cancer du sein

Nouakchott, le 21 octobre 2022 – Kinross Tasiast participe activement à la 29ème campagne “Octobre Rose” et à sa Journée mondiale contre le cancer du sein et pour la sensibilisation à l’importance de son dépistage.

Dans le monde, une femme sur huit risque d’être touchée par le cancer du sein alors qu’il peut être guéri dans 90% des cas s’il est détecté tôt. Ce dépistage, très simple, doit être fait tous les deux ans, dès l’âge de 50 ans. En Mauritanie, les données officielles de l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) estiment que, pour l’année 2021, 16% de la population était directement concernée par la maladie.

Instaurée en 1985 aux Etats Unis, « Octobre Rose » est une campagne annuelle qui a pour objectif de sensibiliser à l’importance du dépistage du cancer du sein. Pour l’ensemble des pays dans le monde, elle s’étend sur tout le mois d’octobre et son symbole est un ruban rose (www.cancerdusein.org).

Le 12 octobre 2022, Kinross Tasiast a mis en œuvre plusieurs actions en vue de marquer cette journée importante, tant sur le site de Tasiast qu’auprès des femmes de la communauté de Dawas.

A Tasiast, la journée a été officiellement inaugurée par les discours de MM Claude Schimper, Brahim M’Bareck et Gavin Ferguson – respectivement Directeur des opérations de Kinross Gold Corporation, Président et Directeur général de Tasiast – ainsi que des représentants du Ministère de la Santé et de la Directrice générale de l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM). L’action de sensibilisation a également consisté en la projection d’un film puis la tenue d’une session d’information sur le cancer du sein et son dépistage par le directeur général du Centre national d’oncologie de Nouakchott. La rencontre s’est conclue par une remise de certificat aux participantes.

A Dawass, communauté voisine de Tasiast, cinquante femmes ont participé à la même sensibilisation. En clôture de l’événement, 150 voiles de couleur rose, achetés auprès de la coopérative féminine locale, ont été offerts à l’ensemble des participants.

Tasiast est très heureux de soutenir une fois de plus la campagne « Octobre Rose » et de sensibiliser la population locale au cancer du sein, ce qui correspond à la première priorité de la société, qui vise à protéger la santé et la sécurité de tous ses employés.

FIN

Contact : Tasiast_Communications[at]kinross[dot]com