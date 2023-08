Terrorisme, sécheresse et faim: le Sahel menace la crise

Depuis des années, la Bundeswehr est en service dans le Sahel en Afrique. Mais les groupes terroristes islamistes élargissent leur champ d’action. Le changement climatique et la faim aggravent également la situation dans la région.

Pour la ministre de la défense Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), la stabilisation du Sahel est une priorité absolue.

« La sécurité au Sahel fait partie de notre propre sécurité», a déclaré la présidente de la CDU au début du mois dans le «Süddeutsche Zeitung», faisant référence à «l’une des plus grandes plaques tournantes du terrorisme islamiste». Mais c’est précisément là qu’il y a maintenant de graves difficultés D’explication. Parce que la force multinationale – qui comprend également l’armée allemande au Mali – a échoué sans heurts dans la lutte contre le terrorisme dans la région, a réprimandé le président sénégalais Macky Sall.

Lors du forum pour la paix et la sécurité en Afrique à Dakar, la capitale du Sénégal, il a demandé en référence aux forces étrangères de l’ONU: «comment se fait – il que plus de 30 000 soldats soient retenus en otage par des terroristes au Sahel? «Le Conseil de sécurité de l’ONU doit permettre» un Mandat plus agressif «pour stabiliser la région, a-t-il exhorté, soulignant que » la Situation s’aggrave de jour en jour. »C’est ce que confirment les Nations Unies, qui ont sonné l’alarme à propos de leur programme alimentaire mondial (PAM).

En raison de la violence généralisée et des effets à long terme du changement climatique au Sahel, une crise humanitaire s’intensifie. Le PAM a déclaré avoir besoin d’urgence de 150 millions de dollars (environ 136 millions D’euros) pour l’aide d’urgence dans les trois seuls États d’Afrique de l’Ouest, Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. « La crise dramatique au Burkina Faso a détruit la vie de millions de personnes (…) et un tiers du pays est aujourd’hui une zone de conflit», a averti le directeur exécutif du PAM, David Beasley.

Il y a eu plus d’attaques au Burkina Faso au premier semestre 2019 qu’en 2018, avec plus de quatre fois plus de morts parmi les civils. L’impact sur les 20 millions de personnes vivant dans les zones de conflit est dramatique, a-t-il déclaré. Seulement au Burkina Faso, près d’un demi-million de personnes ont fui leurs maisons, ce qui porte le nombre total de personnes déplacées dans les trois pays du sahel à 860 000 personnes touchées.

Ce n’est que lundi que l’on a appris qu’au moins 24 soldats avaient été tués lors d’une attaque contre une patrouille militaire au Mali, selon le gouvernement. En outre, au moins 17 «terroristes» ont été tués et 100 personnes ont été arrêtées. L’attaque a eu lieu près de la frontière avec le Niger. Avec le Niger, Le Burkina Faso, la Mauritanie et le Tchad, le Mali fait partie du groupe de pays G5 Sahel, qui lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.

Début novembre, 53 soldats et un civil ont été tués lors d’un raid par des islamistes sur un camp militaire au Mali, près de la frontière avec le Niger. Par la suite, l’armée malienne a abandonné une autre base dans la région et a retiré ses troupes. Peu de temps après, 38 personnes ont été tuées et plus de 60 blessées au Burkina Faso lors d’une attaque contre un convoi de bus transportant des mineurs.

Plusieurs groupes armés sont actifs dans les États du Sahel – une zone qui s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge au sud du Sahara – certains ont prêté allégeance à l’État islamique ou à Al-Qaïda. Surtout au Mali et dans les pays limitrophes du Burkina Faso et du Niger, des attaques et des attentats se produisent régulièrement. Au Mali, environ 1100 soldats de L’armée allemande participent à une opération de stabilisation des Nations Unies et à la formation des soldats.

Kramp-Karrenbauer s’était lui-même informé des conditions d’utilisation au Mali en octobre. Il s’agit de savoir si ce terrorisme est exporté vers l’Europe, a-t-elle expliqué plus tard. Le Mali est l’une des régions où le taux de migration illégale et de criminalité organisée est le plus élevé.

Traduit de giessener-allgemeine