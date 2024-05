Tensions entre le Mali et la Mauritanie : Le chef d’état-major malien est à Nouakchott

Tensions entre le Mali et la Mauritanie : Le chef d’état-major malien est à Nouakchott

Tensions à la frontière entre le Mali et la Mauritanie : le chef d’état-major malien, le général Omar Diarra, est à Nouakchott depuis mercredi pour une visite de travail.

Le général des Forces armées maliennes a rencontré séparément le Général de division El Mokhtar Bolle Chaabane avant d’être reçu par la ministre de la Défense, Hanena Ould Sidi.

Sa rencontre avec le ministre a porté sur « le renforcement des relations de coopération et de coordination entre les deux pays ».

Les deux parties ont également discuté des « problèmes de sécurité à la frontière commune des deux pays et de la nécessité de travailler ensemble pour trouver des solutions appropriées ».