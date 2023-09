Témoignage: Le programme Nafoore aide les jeunes à apprendre un métier pour les aider à devenir autonomes et productifs au sein de leur communauté ».

L’impact le plus visible de la guerre en Ukraine sur la Mauritanie est la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l’inflation et l’instabilité financière. Le programme d’urgence Crisis Modifier a été activé pour soutenir le Programme Nafooré et mettre place en place des opérations humanitaires au bénéfice des plus vulnérables en limitant l’impact sur la hausse des prix.

La distribution de bourse Cash for Training en faveur des jeunes étudiants des centres de formation professionnelle nous a permis d’apporté un soutien essentiel aux bénéficiaires afin qu’ils accèdent à une formation de qualité.

Léa Decraene

Communication Officer Mercy Corps