Tasiast Mauritanie Limited S.A. organise une formation aux premiers secours.

Une formation aux premiers secours est mise en œuvre à Tasiast et son déploiement se poursuivra jusqu’à ce que tous les employés aient pu en bénéficier.

Une formation aux premiers secours est mise en œuvre à Tasiast et son déploiement se poursuivra jusqu’à ce que tous les employés aient pu en bénéficier.

Un module de formation initiale de 8 heures comprend l’apprentissage des premiers soins dans les situations les plus courantes. Les participants doivent en effet acquérir les compétences nécessaires pour répondre efficacement à une grande variété de situations d’urgence et être capables de stabiliser une personne accidentée jusqu’à l’arrivée des spécialistes.

La formation est assurée par des formateurs hautement qualifiés sur la base de vidéos et de mises en situations pratiques. Elle se conclut par la remise aux participants d’un livret de formation aux premiers secours, qui leur sert de référence pour rafraîchir leurs connaissances. Les cours comme le matériel de formation sont disponibles en anglais, en arabe et en français.

Une telle compétence en secourisme est un atout indéniable pour savoir adopter le “geste qui sauve” lorsque survient un accident, dans la vie professionnelle comme dans sa vie personnelle.

Tasiast, partenaire de la Mauritanie et des Mauritaniens.

Source: Kinross Tasiast