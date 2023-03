« Coup de projecteur sur Tasiast » : une rencontre avec les médias mauritaniens

Nouakchott, le 22 mars 2023. Kinross Tasiast communique en toute transparence sur son activité avec un accent sur l’année 2022 et sur ses projets pour l’année en cours.

A l’invitation de M.Brahim M’Bareck, Président de TMLSA, 17 journalistes et représentants des médias mauritaniens se sont retrouvés en présence de certains membres du Conseil d’Administration et de l’équipe d’encadrement de Tasiast pour un « Coup de projecteur » sur les réalisations récentes et les perspectives de la société.

Une série de questions / réponses avec les journalistes présents a suivi les présentations et a permis d’éclairer certains aspects spécifiques à l’activité de Tasiast.

Grâce à des investissements massifs en équipements et infrastructures, Tasiast a produit 3,5 millions d’onces d’or depuis 2010, dont 538 000 onces en 2022. Le projet 24K continue de progresser selon le calendrier prévu pour atteindre un débit de 24 000 tonnes par jour en 2023.

En novembre 2022, TMLSA a renforcé son partenariat avec le Gouvernement Mauritanien, qui prévoit la contribution de Tasiast à la promotion de l’attractivité de la Mauritanie par une participation conjointe aux principales conférences nationales (Mauritanides) et internationales (Mining Indaba et PDAC) à compter de 2023.

Depuis 2010, l’activité de Tasiast a généré une contribution fiscale de 37,8 milliards d’Ouguiyas MRU (Eq $1,1 milliard de dollars US) pour le gouvernement mauritanien. Pour la même période, les investissements dans le développement communautaire, d’un montant cumulé de 750 millions d’Ouguiyas MRU (soit $21,6 millions de dollars US) tout comme les opportunités d’affaires pour les entreprises locales ont apporté une contribution complémentaire pour l’économie et la population mauritaniennes.

Parmi les 3 900 emplois créés par Tasiast, 1 463 emplois l’ont été directement par TMLSA. Conformément aux objectifs du Plan de mauritanisation signé en 2016 avec le Gouvernement, 97% d’entre eux sont mauritaniens. A concurrence de 6% de sa masse salariale, l’investissement de Tasiast reste conséquent dans la formation et le développement de tous ses collaborateurs.

De nombreux aménagements ont été réalisés pour améliorer considérablement les conditions de travail et le bien-être des employés, notamment des femmes. Suite à une négociation transparente et respectueuse, la convention d’établissement de Tasiast a été reconduite pour un nouvelle période de trois ans à partir de 2023.

L’engagement de Kinross Tasiast demeure entier en matière de gestion environnementale, dans le respect des réglementations nationales et des standards internationaux. De même, Tasiast entend contribuer de manière significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le pays. Pour y parvenir, une centrale solaire, d’une capacité de 34 Megawatts permettant une importante réduction (530 000 tonnes) de l’émission de GES, sera mise en service en 2023.

