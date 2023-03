Tasiast à la rencontre des médias : Echanges à ciel ouvert !

Taziast à la rencontre des médias : Echanges à ciel ouvert !

Présentation de la mine, focus sur ses ressources humaines, sur ses relations communautaires mais aussi sur sa chaine d’approvisionnement, tout est passé au peigne fin par le président Brahim M’Bareck et ses collaborateurs, lors de la rencontre avec les médias locaux.

Mardi 21 mars 2023. Hôtel «Mauricentre». Une rencontre “Coup de projecteur sur Tasiast” est organisée par l’entreprise pour échanger avec les médias des derniers développements au sein de l’entreprise et leur permettre d’actualiser leurs backgrounds concernant les informations sur la mine Taziast. Une opération de communication qu’il faut reconnaitre être inscrite dans les bonnes habitudes de transparence de l’entreprise. Et c’est tout à son honneur de perpétuer le partage d’informations essentielles pour une meilleure appréhension de ses objectifs, de ses investissements et de son véritable rôle dans son environnement local : mais aussi dans sa contribution à la promotion de l’image d’attractivité de notre pays via une présence remarquée dans les principales conférences internationales (Mauritanides, Mining Indaba en Afrique du Sud et PDAC au Canada).

Coup de projecteur!

« A tout seigneur, tout honneur » pour faire valoir toutes les facettes des actions de Tasiast en Mauritanie dont certaines ne sont pas toujours mises en relief. C’est, en effet, Brahim M’Bareck, président Kinross –TMLSA, sous l’œil avisé de membres du conseil d’administration présents, Ahmed Sidi Aly, Thiam Diombar, et Mme Marie-Christine Frenette, vice-présidente, et conseil général pour les affaires légales de la région Afrique, qui ouvre les débats. Il remonte, dans sa présentation, l’historique de l’investissement financier, son intendance géotechnique, le climat social et les relations qualifiées de confiantes avec l’Etat mauritanien notamment suite à la conclusion de l’accord de juillet 2021 avec le Gouvernement.

Une présentation générale de l’entreprise devenue un joyau de l’investissement de Kinross à l’étranger. Taziast assure, en effet, en 2022, 27.5% de la production totale de Kinross. Pour y arriver évidemment, Kinross y a consenti des investissements « massifs » en équipements pour un coût de 148 milliards Ouguiyas MRU (4,3 milliards USD) depuis le démarrage en 2010 et dans l’optique d’une hausse de la production avec pour objectif l’augmentation de la capacité de broyage à 24.000 tonnes/jour en 2023. Ainsi Tasiast aurait produit 3,5 millions d’onces entre 2010 et 2022. Elle a enregistré un record de production en 2022 avec 538.000 onces produites. Un résultat qui hisse la mine à une classe mondiale.

Partenariat gagnant-gagnant!

Le président Brahim M’Bareck continue de brosser un état des lieux, sans narcissisme. Il démontre, chiffres à l’appui, l’importance et l’ampleur que détient désormais Taziast dans le tissu économique national. Car, Taziast, révèle-t-il, c’est d’abord près de 4000 emplois dont 97% sont des emplois mauritanisés. Un registre sur lequel reviendra, Mohamed Ould Oumar, surintendant Ressources Humaines, pour expliquer les conditions et les avantages des employés de l’entreprise. Un climat social apaisé, dira ce dernier, par l’accord obtenu avec les représentants des employés afin d’enterrer la hache de contestation au prix d’importantes améliorations à leurs conditions de travail. Ils sont 1463 employés dont 155 femmes directement affiliés à l’entreprise pour 18 milliards Mru en salaires versés par TMLSA. Le plan de mauritanisation des emplois aurait également coûté 30 millions Usd. Un capital humain pour lequel l’entreprise ne lésine ni sur sa sécurité, ni sur sa formation continue. «C’est notre priorité N°1 » souligne Taziast.

L’entreprise pourvoit aussi pour une contribution fiscale en 2022 de plus de 4.5 milliards Ouguiyas Mru au profit du trésor public pendant que ses investissements au profit des communautés mauritaniennes sont en hausse (21 millions de dollars US). Sur ce plan, Hapsatou Bal, Manager Relations communautaires égrène les actions de l’entreprise qui parfois inscrit et insère ses actions dans le cadre des budgets communaux suivant les besoins identifiés. Le renforcement des communautés locales porte sur l’aide humanitaire, la distribution d’eau, l’éducation, la formation et l’autonomisation des femmes, l’infrastructure. A ce sujet, elle révèle l’exemple de l’hôpital d’orthopédie et des grands brûlés de Nouakchott qui aurait été construit par Taziast mais aussi l’Ecole des Mines à laquelle l’entreprise aurait contribué au démarrage pour près de 3.5 millions Usd. Pourtant, les bienfaits de Taziast, énumérés par son président, et appuyés par ses assistants, ne s’arrêtent pas là. En effet, comme l’explique Alexis Forrest, Directeur Chaine Approvisionnement, insistant sur le contenu local, la société booste par ses opportunités d’affaires les entreprises locales – jouissant parfois de statut préférentiel- générant un apport substantiel en 2020 à l’économie mauritanienne. Mais tout cela se produit dans la transparence et la bonne gouvernance.

Ces échanges permettraient aussi aux entreprises locales d’acquérir quelques expériences nécessaires pour leur propre développement. Il semble que les paiements aux fournisseurs locaux auraient atteint 82,5milliards Ouguiyas MRU en achats et approvisionnements au sein du marché mauritanien.

Une autre priorité pour Taziast concerne l’environnement et sa gestion responsable. La société développe un plan de gestion et de suivi spécifique pour l’eau souterraine, le cyanure, la qualité de l’air, les déchets avec une implication du Gouvernement mauritanien tout au long du processus des opérations. Taziast a également établi un partenariat sur 5 ans avec le PNBA pour aider à la préservation et la protection de la biodiversité dans cette réserve ornithologique.

La société serait également engagée à promouvoir des énergies alternatives pour réduire drastiquement les émissions nettes de Gaz à Effet de Serre (GES). Pour ce faire, elle utilise 52 % de l’électricité provenant de sources renouvelables en 2021 et alors que le développement d’une centrale solaire de 34 mégawatts prévoit une réduction prévue de 530 000 tonnes d’émissions de gaz à effet de serre.

Notons qu’à l’issue de ces présentations ciblées, le président de Taziast et ses principaux collaborateurs ont répondu aux questions des journalistes présents.

Compte-rendu

JD

ladepeche.mr