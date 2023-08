’’TAAZOUR’’ distribue des montants aux malades chroniques

Le délégué général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion, ‘’TAAZOUR’’, M. Hammoud Ould M’hamed, accompagné de la ministre de la Santé, Mme Naha mint Hamdi Ould Mouknass, a supervisé, lundi à Nouakchott, le lancement de la première phase du programme d’aide en espèces apportée par TAAZOUR aux 2000 citoyens nécessiteux atteints de maladies chroniques.

A l’occasion du lancement de ce programme, les membres de la délégation ministérielle a visité les malades hospitalisés aux centres d’hémodialyse du Centre Hospitalier National et au Centre National d’Oncologie dans la Wilaya de Nouakchott Ouest, où ils se sont enquis sur leur situation et les services qui leur sont fournis par les institutions nationales sociales et hospitalières qui les accueillent.

Les patients atteints d’insuffisance rénale et hépatique et d’autres maladies chroniques bénéficieront de cette aide apportée dans le cadre des interventions sociales mises en œuvre par « TAAZOUR » à raison de 100 000 MRO par personne, tandis que chaque patient du Centre national d’Oncologie recevra un montant de 30 000 MRU.

S’adressant aux bénéficiaires de l’aide, le délégué général a indiqué qu’il : « s’agit d’un geste généreux de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à soulager les souffrances des patients atteints de maladies chroniques, implorant Allah, le Tout-Puissant, de les guérir promptement”, ajoutant que cette première phase, couvrant 2 000 patients à Nouakchott, et qu’il s’élève à 220 000 000 MRO.

Il a assuré à tous que ‘’TAAZOUR’’, à travers des données précises contenues dans son fichier social sur la pauvreté à l’échelle nationale, que les services de son institution atteindront tous les nécessiteux là où ils se trouveront.

Ces engagements seront assurés en toute transparence équité, à travers les programmes de Chayla, Takavoul, El Baraka et autres, en application des instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en vue de permettre à chaque citoyen d’obtenir, sans encombre, les services qui lui conviennent.

Le délégué général de TAAZOUR était accompagné, au cours de la visite, du Wali de Nouakchott Ouest, M. M’Rabih Rabou Ould Bounenna Ould Abidine, du hakem de Tevragh – Zeina, du maire de la commune, M. Taleb Ould Mahjoub, du secrétaire général de TAAZOUR, M. Sadvi Ould Sidi Mohamed, au côté d’autres hautes personnalités.

AMI