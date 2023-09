Soutenir le pacte républicain : un devoir patriotique.

La ligne de démarcation ne se trouve pas entre l’opposition et le pouvoir mais certainement entre les forces progressistes et les forces du maintien du statu quo. L’objectif du pacte signé le jeudi dernier révèle la mise en place de mécanismes d’un dialogue sur des questions essentielles. Ce pacte intervient quatre années après la prise de pouvoir de Mohamed Cheikh El Ghazouani et 4 années de climat politique apaisé contrairement aux années précédentes sous le règne de Mohamed Ould Abdel AZIZ où les rapports entre pouvoir et opposition étaient très tendus voire délétères. Pour l’opposition, dont les deux partis UFP, RFD, l’enjeu est de se faire une place dans le landerneau politique, fragilisée par la faiblesse de ses résultats lors des récentes élections locales, régionales et législatives.

1- Un nouveau chapitre social et politique

Le RFD secoué par le départ de plusieurs de ses cadres se voit mal en point et résiste à jouer les seconds rôles dans l’espace politique où le parti au pouvoir INSAF est conforté par une assise digne de son rang en tant que dépositaire de la vision du Président de la République. Pour l’UFP, signataire du pacte, le défi sera de mettre en place une nouvelle équipe prête à porter le projet politique de la plus ancienne formation politique de la Mauritanie.

Au-delà de cet enjeu, le pouvoir est dans son rôle de maintenir la pacification, rendue possible par la relation que Ghazouani entretient avec les leaders de l’opposition. On comprend les choix de l’homme qui maintient à la tête de son gouvernement depuis plusieurs années un cadre technocrate Mohamed Bilal Messaoud. Celui-ci jouit d’abord d’une confiance de la part du chef de l’Etat, eu égard à son tempérament d’abord mais également à ses aptitudes, sa loyauté comme vertu sur laquelle il ne transige pas. Homme de devoir, travailleur chevronné, l’actuel Premier Ministre est sans doute l’homme sur qui il va falloir compter ensuite pour la réussite d’une campagne présidentielle de 2024 dans un contexte où la Mauritanie devra relever plusieurs défis.

2- Défi sur la bonne gouvernance

Les réformes évoquées dans le Pacte Républicain en 18 points contenus dans le document objet de l’accord trouvent leur pertinence dans la réponse que le Premier ministre, depuis sa prise de fonction, s’attèle à concrétiser conformément à la vision et à l’orientation du chef de l’état. Il s’agit d’abord, en résumé, d’un pacte qui relance le défi sur la bonne gouvernance, de l’unité nationale et la cohésion sociale, de l’ancrage de la démocratie et du développement économique et social dans l’équité.

Ensuite, ces points saillants développés dans l’accord entre les différentes parties prenantes recoupent la vision du Président de la République et l’orientation du Premier Ministre qui, jusque-là coordonne avec efficacité et efficience l’action de son gouvernement, dans la mise en œuvre des programmes du chef de l’Etat, lui qui, le 20 juillet a présenté devant l’Assemblée nationale, le bilan annuel de l’action du gouvernement et son programme futur couronné de succès car adopté par l’écrasante majorité des parlementaires.

3- Nouveau Pacte National

Tout ceci a été rendu possible par la culture de la concertation permanente instaurée par le président de la république depuis son accession à la magistrature suprême. Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale (MPUNCS), par devoir citoyen de participer à la construction de notre pays, a pris la décision historique de créer une structure qui repose sur des fondements essentiels portant sur la cohabitation entre nos différentes composantes de notre société. L’ensemble des acteurs politiques nationaux, comme des observateurs s’accordent pour dire que l’unité nationale est le principal défi auquel le pays doit faire face et que celle-ci conditionne la paix civile, le développement et la démocratie.

C’est pourquoi, le MPUNCS, après avoir parcouru le document du pacte républicain s’engage et lance un appel pressant à l’ensemble de la classe politique pour soutenir ce dit pacte afin de réaliser nos objectifs communs. L’instauration d’une paix intérieure durable passe par un Nouveau Pacte National (NPN). Bâti sur le socle du patriotisme, le NPN intègre à la fois un contrat de confiance entre l’Etat et la société et un contrat de confiance entre l’Etat et le citoyen, comme mécanismes et réponses dans la recherche obstinée de l’intégration nationale. Le Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale (MPUNCS) lance un appel pressant à toute la classe politique dans cet élan patriotique et s’engage à relever tous les défis majeurs de la concorde nationale et de réaliser le Vivre Ensemble.

Mamadou Ousmane TALL

Secrétaire Général du Mouvement Patriotique Pour l’Unité Nationale et la Cohésion Sociale.

Source: initiativesnews.com