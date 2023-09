Soudan : les médecins mettent en garde contre la propagation du choléra et de la dengue

Les médecins soudanais préviennent que les cas de choléra et de dengue se propagent en raison des pluies saisonnières et de l’impact de plus de cinq mois de guerre sur le système de santé , qui était déjà en difficulté avant le début du conflit .

Les autorités sanitaires ont confirmé des cas de choléra pour la première fois depuis le début de la guerre entre l’armée régulière et les paramilitaires Force de soutien rapide (RSF) à la mi-avril, affirmant que le premier cas avait été détecté dans l’État d’al-Qadarif fin août.

Le ministère fédéral de la Santé a déclaré hier dans un communiqué que 18 personnes sont mortes et que 265 personnes ont reçu un diagnostic de choléra dans l’État d’Al-Qadarif .

Une organisation de médecins au Soudan a rapporté que 3 398 cas de dengue ont été enregistrés dans les États d’Al-Qadarif, de la Mer Rouge, du Nord-Kordofan et de Khartoum entre la mi-avril et la mi-septembre.

« Ces chiffres ne représentent que la pointe de l’iceberg et sont bien inférieurs aux cas suspects dans les maisons et à ceux enterrés sans avoir été enregistrés », indique le communiqué. La même organisation a cité comme facteurs à cela la contamination de l’eau provenant des cadavres et des déchets non enterrés, ainsi que le manque de préparation des services de santé avant la saison des pluies.

Source: ertnews