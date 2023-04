Soudan : la France commence l’opération d’évacuation de ses ressortissants.

La France a débuté une opération d’évacuation de ses ressortissants français et de son personnel diplomatique au Soudan, en proie à de violents combats depuis plus d’une semaine.

Après les États-Unis, c’est au tour de la France d’évacuer ses ressortissants du Soudan. Plus d’une semaine après le début du conflit à Khartoum, Paris a décidé de commencer l’opération pour aider les Français du Soudan à quitter le territoire. Le ministère des Affaires étrangères a fait savoir ce dimanche qu’il s’agissait d’une « opération d’évacuation rapide » de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan. Des ressortissants européens, venant de « pays partenaires alliés », sont aussi pris en charge.

« Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le ministère des Armées coordonnent une opération d’évacuation rapide de notre personnel diplomatique et de nos ressortissants au Soudan, en lien avec toutes les parties prenantes ainsi que nos partenaires européens et alliés », ont, en effet, annoncé les autorités françaises.

L’ambassade américaine évacuée

La veille, le président américain Joe Biden a indiqué que l’ambassade des États-Unis à Khartoum avait été évacuée. « Aujourd’hui, sur mes ordres, l’armée américaine a mené une opération d’extraction du personnel gouvernemental américain », a déclaré Joe Biden dans un communiqué samedi soir, exhortant aussi « l’arrêt » des violences « insensées » au Soudan.

Un conflit de pouvoir

Des combats ont éclaté depuis le 15 avril à Khartoum et dans sa banlieue, ainsi que dans le Darfour (Ouest). Deux hommes, autrefois alliés lors du coup d’État de 2021, se disputent le pouvoir. Le général Abdel Fattah al-Burhane, à la tête de l’armée soudanaise, s’oppose à son ancien adjoint, le commandant des Forces de soutien rapide (FSR), Mohamed Hamdane Dalgo – aussi appelé Hemedti.

Les combats ont déjà fait 420 morts et plus de 3 700 blessés, selon un bilan provisoire de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le Soudan a également subi une panne d’Internet « quasi-totale », a informé dimanche NetBlocks, une organisation basée à Londres qui surveille l’accès au web dans le monde entier.

