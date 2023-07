Sommet Russie-Afrique: la position du Maroc vis-à-vis de la crise ukrainienne est inchangée.

Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, représentant le Roi Mohammed VI au deuxième Sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet à Saint-Petersbourg, a prononcé un discours dans lequel il a rappelé la position du Maroc concernant le conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Intervenant lors de la première session plénière du 2ème Sommet Russie-Afrique, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a rappelé que ce Sommet se déroule dans un contexte international agité et flou, marqué par l’instabilité et l’escalade des conflits et des tensions dans plusieurs régions du monde, a-t-il fait remarquer.

Constante, la position du Maroc vis-à-vis de la crise ukrainienne, est la même que celle exprimée à plusieurs reprises par la diplomatie marocaine tout au long des années 2022 et 2023.

Il s’agit, selon lui, du respect de l’intégrité territoriale des États membres des Nations unies, du respect des principes du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, outre le recours aux moyens pacifiques de règlement des différends et éviter le recours à la force.

Le chef de gouvernement, qui a réitéré «l’attachement permanent» du Maroc à ses relations avec ses différents partenaires stratégiques, a relevé que le Royaume a œuvré à la diversification de ses partenariats stratégiques.

«Le statut et l’avenir du continent africain, à la lumière de cette vision royale, sont devenus une priorité essentielle de la politique étrangère marocaine», a-t-il dit, ajoutant que la vision royale découle du fait que l’Afrique dispose d’énormes potentiels humains et naturels et aspire légitimement à définir son rôle et ses intérêts dans ses relations avec le reste du monde de manière indépendante et souveraine.

«Dès lors, les pays de notre continent ont le droit, en toute indépendance, de déterminer la nature des partenariats stratégiques qu’ils entendent nouer avec divers groupements et acteurs internationaux, d’une manière qui tienne compte de leurs intérêts vitaux», a fait remarquer le Chef du gouvernement lors de cette plénière, qui a vu la participation de plusieurs chefs d’État et de gouvernement africains.

Revenant sur ce Sommet, le responsable marocain a relevé que l’édition de cette année «reflète la détermination de la Fédération de Russie à renforcer les relations amicales et la coopération constructive avec les pays africains participants, à soutenir leurs efforts pour parvenir à un développement global et à relever efficacement les différents défis auxquels ils sont confrontés».

«Dans ce contexte, et compte tenu des défis posés par la crise ukrainienne au niveau de la sécurité alimentaire et énergétique, notamment sur le continent africain, le royaume du Maroc croit en la nécessité d’intensifier les efforts et d’encourager la coopération internationale et régionale», et ce en vue de relever les défis de cette crise, lever les obstacles, et construire un avenir à même d’assurer la sécurité alimentaire et énergétique de tous les pays du continent, a poursuivi Aziz Akhannouch.

Le chef du gouvernement a de même exprimé l’aspiration du Maroc à ce que ce sommet «soit en mesure de renforcer ces relations et de lancer des domaines de coopération innovants capables de faire progresser le développement et de consolider la sécurité et la stabilité de notre continent africain, et d’ouvrir des horizons plus larges pour l’avenir des relations afro-russes».

