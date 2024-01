Sommet Italie-Afrique: Ursula von der Leyen remercie l’Italie

Ursula a remercié, dans un tweet, l’Italie d’avoir placé la coopération avec l’Afrique au cœur de sa politique étrangère et de sa présidence du G7.

Le « Plan Mattei » constitue une contribution importante à cette nouvelle phase du partenariat UE-Afrique.

Et à l’UE #GlobalGateway , avec 150 milliards d’euros d’investissements pour l’Afrique.

Énergie et changement climatique, éducation, migration. Tels étaient les thèmes au cœur de l’intervention de la Présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

« Nous sommes dans une période de coopération renouvelée et intense entre l’Afrique et l’Europe – a déclaré la présidente de la Commission européenne – nos destins et nos intérêts sont beaucoup plus alignés que par le passé. Le plan Mattei développé par le gouvernement italien s’intègre parfaitement à la Porte Européenne Mondiale.

Selon Ursula von der Leyen “Aujourd’hui, seulement 2% des investissements mondiaux dans les énergies propres sont acheminés vers l’Afrique. Compte tenu de l’immense potentiel du continent, c’est vraiment intimidant. Les infrastructures manquent, mais ensemble, nous pouvons changer en apportant de l’énergie et en créant des emplois ».

Donc un passage sur la formation, un des axes de la Passerelle Mondiale.

Enfin, le point sur la migration: “Il faut sévir dans la lutte contre les trafiquants, il faut construire des alternatives légales à ces routes meurtrières. Ces derniers mois, nous avons travaillé avec la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie sur une approche commune qui vise à offrir des opportunités et à sauver des vies”.