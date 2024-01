Giorgia Meloni: L’Europe et l’Afrique sont inséparables

Le sort à moyen et long terme des Européens dépend de l’Afrique, qui n’a pas besoin de colonisation ni de charité inutile pour que les Africains choisissent de rester dans leur patrie au lieu de partir, a déclaré le Premier Ministre italien Giorgia Meloni lors du sommet international Italie – Afrique, un pont commun pour le développement, au cours duquel elle a présenté lundi à Rome le Plan Mattei.

Dans son discours d’ouverture, Giorgia Meloni a déclaré que l’Afrique a toujours joué un rôle stratégique dans l’histoire de l’Italie, mais que l’avenir à moyen et long terme de l’Europe en matière de politique étrangère, ainsi que dans la transition énergétique et l’arrêt de la migration illégale, dépendait et dépend toujours de l’Afrique.

« L’Europe entretient des relations étroites avec l’Afrique et le moment est venu de commencer un nouveau chapitre en tant que partenaire égal, au lieu de coloniser ou de faire de la charité inutile », a déclaré Meloni.

Elle a noté qu’il est d’usage de dépeindre l’Afrique comme un continent pauvre, mais cela ne correspond pas à la réalité. Trente pour cent des ressources minérales mondiales se trouvent en Afrique, ainsi que soixante pour cent des terres, et soixante pour cent de la population africaine a moins de 25 ans, ce qui représente une énorme ressource humaine, a déclaré Meloni.

Description du plan Mattei, selon Giorgia Meloni

Elle a décrit le soi-disant plan Mattei, qui, a déclaré Meloni, suit cinq piliers au lieu des habituelles « milliers de micro – interventions mangeuses d’argent »: éducation – formation professionnelle, santé, secteurs agricole et alimentaire, secteurs de l’eau et de l’énergie. Parmi les nouvelles initiatives, elle a mentionné un centre de formation professionnelle pour les énergies renouvelables au Maroc, un centre pour la protection des enfants et des familles en Côte d’Ivoire, un centre agricole pour la production de produits de qualité au Mozambique, un « pôle céréalier » en Egypte, et un plan de gestion de l’eau en Ethiopie avec la coopération des universités locales. Elle a estimé que le slogan « de la nourriture pour tous » utilisé jusqu’à présent devrait être remplacé par « fournir une nourriture de qualité pour tous ».

Giorgia Meloni a déclaré que c’est un objectif de libérer des opportunités en Afrique, sans désespoir. « La lutte pour stopper l’immigration clandestine et la lutte contre les trafiquants du troisième millénaire ne peuvent être gagnées que si nous créons une alternative, et que les Africains peuvent choisir de rester dans leur pays au lieu de partir », a-t-elle déclaré.