Sommet de Paris: Emmanuel Macron invité exceptionnel de RFI, France 24 et Franceinfo.

À l’occasion du sommet pour un Nouveau pacte financier mondial, organisé ces 22 et 23 juin à Paris, le président français Emmanuel Macron a accordé un entretien exclusif à RFI, France 24 et Franceinfo.

Un sommet pour changer de trajectoire. Depuis jeudi, une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement et autant de grandes institutions financières publiques sont réunis à Paris pour un sommet informel dédié à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique. « Aucun pays ne doit avoir à choisir entre la réduction de la pauvreté et la protection de la planète » : ces défis doivent être affrontés « en même temps », a déclaré hier le président français. Pour y parvenir, une réforme des institutions financières internationales, devenue obsolètes, est indispensable.

En toile de fond, il s’agit de retrouver la confiance malmenée entre quelques États du Nord et un « Sud global » étouffé par la pauvreté historique et les calamités climatiques, deux fléaux qui alimentent la spirale insoutenable de l’endettement. Pour cela, des flux financiers massifs doivent être injectés dans l’économie réelle. Jeudi, devant un parterre d’homologues essentiellement venus d’Afrique et des pays en développement, le chef de l’État a appelé à « un choc de financement public » mais aussi le secteur privé à s’impliquer davantage, car, a-t-il déclaré, « il y a beaucoup d’argent dans le monde ».

Le sommet suscite autant de scepticisme que d’espoir et les conclusions qui seront présentées ce vendredi midi par Emmanuel Macron sont très attendues. Avant cela, le chef de l’État répond aux questions de Mounia Daoudi (RFI), Stéphane Ballong (France 24) et Marc Fauvelle (Franceinfo).