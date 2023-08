La Mauritanie participe à la soixante-treizième session du Comité régional de l’OMS pour l’Afrique qui se tiendra en République du Botswana du 28 août au 1er septembre 2023.

Pas moins de 47 pays africains et de nombreuses organisations internationales actives dans le domaine de la santé y participent. Notre pays est représenté à cette rencontre régionale par le Secrétaire général M. Mohamed Lemine Ould Mohamed El Haj et le chargé de mission, M. Cheikh Baye Mkheitratt.

La rencontre consacre un éventail de stratégies visant à renforcer les systèmes de santé, la préparation et la riposte aux urgences sanitaires, les réponses aux crises de sécurité nutritionnelle et alimentaire, ainsi qu`aux efforts pour faire face à la menace que représentent les maladies infectieuses et chroniques, entre autres défis.

Comment mieux se préparer aux futurs pandémies et catastrophes

Maintenant que la phase critique de la pandémie de COVID-19 s’achève, les pays aspirent à réparer les conséquences dévastatrices de la pandémie sur les économies, la santé et les moyens d`existence, et à tirer les leçons sur comment mieux se préparer aux futurs pandémies et catastrophes.

« Nous faisons face à une multitude de problèmes qui aggrave la pauvreté, les crises humanitaires, l`insécurité alimentaire, ce qui a une conséquence négative sur notre santé et notre bien-être.

Plus que jamais, il est essentiel de renforcer la collaboration internationale et la solidarité mondiale en s`appuyant sur l`expérience de la COVID-19 », a déclaré S. E. Mokgweetsi Masisi, Président du Botswana.

Répondre aux défis actuels et émergeants nécessite des collaborations et partenariats solides pour atteindre les principaux objectifs sanitaires et de développement.

« La collaboration entre l`OMS et le Département de la santé de la Commission de l`Union africaine est un pilier fondamental de la mise en œuvre des programmes de santé, des Objectifs de développement durable et des aspirations de l`Agenda 2063 de l`UA », a déclaré S. E. Mokgweetsi Masisi, Président du Botswana.

Réorienter les systèmes de santé vers la santé primaire

Alors que les pays s`efforcent de consolider la résilience du système de santé pour la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire, des épidémies de maladies telles que la polio, le choléra et les maladies à virus Ebola et Marburg continuent de poser des difficultés.

« J`appelle tous les États Membres à agir de manière décisive pour garantir la santé, en réorientant vos systèmes de santé vers la santé primaire comme fondation de la couverture sanitaire universelle », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l`OMS.

Ensuite, « J`appelle tous les États Membres à agir pour protéger la santé, en renforçant vos défenses contre les urgences sanitaires.

» Cette année, le Comité régional coïncide avec le 75ème anniversaire de l`OMS au cours duquel s’organisent tout au long de l`année des activités pour célébrer les succès en matière de santé et accélérer les efforts visant à répondre aux défis actuels et futurs.

Garantir une riposte efficace pour protéger la santé

Des améliorations dans la riposte aux urgences de santé publique ont permis une détection plus rapide des épidémies, le nombre de nouvelles infections par le VIH dans la Région et de décès dus au sida a chuté au cours de la dernière décennie, et la lutte contre les maladies tropicales négligées enregistre des avancées majeures, avec l`élimination de la lèpre comme problème de santé publique.

D’abord, « Nous prenons acte des engagements que nos leaders ont pris pour accélérer les progrès en vue de la couverture sanitaire universelle et la sécurité sanitaire.

Et les actions conjointes entreprises par les gouvernements et les partenaires pour concrétiser ces engagements », a déclaré la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l`OMS pour l`Afrique.

Ensuite, « bien que nous soyons confrontés à un contexte sanitaire mondial compliqué, de récentes avancées au sein de nos États Membres montrent que le futur de la santé dans la Région africaine est plein d`espoir.

» Le Dr John Kaseya, Directeur-général du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique a appelé à davantage de préparation aux pandémies par les pays avec le soutien des partenaires afin de garantir une riposte efficace pour protéger la santé et les moyens d`existence.

Finalement, le Comité régional est l`organe décisionnel de l`OMS dans la Région. Il se réunit chaque année pour discuter et adopter des politiques régionales, des activités et des plans financiers afin d`améliorer la santé et le bien-être des populations sur le continent africain.