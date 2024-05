Sénegal | France: Bassirou Diomaye Faye rencontre Macron

Le président sénégalais rencontrera son homologue français lors de sa première visite en France, où il participera à un sommet visant à accélérer la production de vaccins en Afrique, rapporte Jeune Afrique.

Mauritanie, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée… Depuis sa prise de fonction le 2 avril, Bassirou Diomaye Faye multiplie les visites dans les pays voisins et en Côte d’Ivoire. M. Faye souhaite réexaminer le partenariat entre le Sénégal et la France.

Cette visite intervient après que le Premier ministre Ousmane Sonko ait vivement critiqué le comportement d’Emmanuel Macron lors d’une réunion le 16 mai, alors que l’Elysée tente de maintenir au beau fixe ses relations avec le Sénégal depuis l’élection d’un nouveau président en mars.

L’intervention a « remodelé » les relations entre les deux pays, un mois et demi après l’arrivée au pouvoir d’un parti souverainiste au Sénégal. Sonko a sévèrement critiqué les actions de Macron au Sénégal devant des centaines d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Une double rhétorique

Il faut maintenant s’habituer à cette double rhétorique du nouveau leader sénégalais. La rhétorique interne questionne les relations avec la France et cible les jeunes supporters, tandis que la rhétorique externe est beaucoup plus modérée, estime Antoine Glaser journaliste et auteur de Le Piège africain de Macron.

Pour Christophe Boisbouvier, correspondant de RFI Afrique, la rencontre Sonko a également permis au Premier ministre de « recadrer la relation avec la France ». Depuis son entrée en fonction, l’actuel Premier ministre n’a jamais commenté la nature des relations entre la France et le Sénégal.

« Jusqu’à présent, nous savions juste qu’Emmanuel Macron a eu une conversation téléphonique très cordiale avec Bassirou Diomaye Faye après son élection, ce qui laissait donc entendre que les relations allaient rester très bonnes. L’intervention de Sonko permet de dire que la situation n’est pas aussi simple que cela », explique Christophe Boisbouvier.