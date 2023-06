Semaine des Nations Unies contre le terrorisme : les femmes au service de la lutte contre l’extrémisme violent.

22 juin 2023

Paix et sécurité

Zeinabou Maata, musulmane de Mauritanie, fait partie des 50 femmes qui servent en première ligne pour prévenir la propagation de l’extrémisme violent dans son pays, avec le soutien de l’ONU.

« Notre religion est une religion vraie, honnête, qui traite les femmes avec justice et équité », dit-elle en se penchant en avant pour insister.

Elle sait de quoi elle parle. Elle est la fille de Baba Ould Maata, un érudit mauritanien très respecté.

Inspirée par son père, Mme Maata s’est lancée dans l’étude du Coran et d’autres textes traditionnels dès son plus jeune âge, obtenant un diplôme de la plus grande institution islamique de Mauritanie et étudiant le droit islamique au niveau du troisième cycle.

Élevée dans un foyer musulman, Mme Maata estime qu’il est de sa responsabilité et de son devoir de rendre à sa communauté ce qu’elle lui a donné.

Sensibiliser la communauté

Connues sous le nom de Mourchidates, les femmes ayant reçu une formation religieuse comme Mme Maata sensibilisent leurs communautés aux risques de l’extrémisme violent.

Créé en 2021 avec le soutien de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), du ministère mauritanien des Affaires islamiques et de l’Association des femmes chefs de famille, le réseau des Mourchidates s’emploie à lutter contre l’extrémisme violent dans divers contextes, y compris les prisons, en Mauritanie.

La Mauritanie appartient à la région du Sahel en Afrique, une zone qui a connu « une expansion du terrorisme et des mouvements extrémistes », a déclaré Mme Maata.

Depuis 2005, des terroristes islamiques ont perpétré plusieurs attentats dans le pays, au grand dam des musulmans pieux et des Mauritaniens fiers de l’être.

Contrer les messages de haine

« Nous, Mauritaniens, sommes tolérants et compréhensifs à l’égard des autres, et nous acceptons et accueillons les personnes d’autres religions », a-t-elle déclaré. « Ces attaques sont contraires à la fois à la culture mauritanienne et à la charia islamique ».

Interrogée sur la meilleure façon de lutter contre la rhétorique qui utilise et déforme l’islam, elle a répondu simplement : « le Coran ».

Choisies spécifiquement pour leur expertise en matière d’islam, les femmes se concentrent sur l’utilisation d’arguments islamiques pour contrer les messages de haine et de violence.

« Nous clarifions les versets du Coran et expliquons les hadiths [recueil de paroles du prophète Mahomet], qui prônent tous deux la paix et la sécurité civile et communautaire », explique-t-elle. « Nous soulignons les sept concepts utilisés dans le discours extrémiste, tels que le djihad, et nous utilisons des arguments islamiques qui montrent l’intention correcte de ces versets, ce qui permet de lutter contre les idéologies extrémistes ».

Les Mourchidates déterminent où et quels groupes risquent d’être la proie d’arguments extrémistes. Ils utilisent ensuite leur réseau pour faciliter le dialogue dans les prisons, les mosquées, les écoles, les marchés ou même les foyers.

Les peines de prison extrêmes font naître des idées extrémistes

« Une fois, nous, les Mourchidates, avons visité une prison. C’était la première fois qu’une telle chose était autorisée en Mauritanie », raconte-t-elle.

À l’intérieur, elles ont découvert que l’une des détenues avait été une dirigeante influente du groupe salafiste, un mouvement islamique conservateur qui suit les pratiques des premières générations de musulmans.

« Les peines extrêmes génèrent souvent des idées extrémistes dans les prisons », explique-t-elle. « Nous sommes fières d’avoir pu la persuader, à l’aide d’arguments religieux, que l’islam est une religion juste et tolérante ».

Finalement, la prisonnière a annoncé son retrait de ces idées extrémistes et a promis de s’impliquer dans des activités qui servent la sécurité et la paix civile en Mauritanie, indique Mme Maata, ajoutant que la femme avait accepté de participer à un dialogue entre des érudits religieux et d’anciens salafistes, parrainé par le gouvernement mauritanien.

Des systèmes d’alerte précoce

En 2022, l’aide de Mourchidate a touché plus de 10.000 personnes. À Nouakchott, les Mourchidates ont soutenu les épouses, les sœurs et les mères des détenus, les aidant à abandonner les idées violentes et extrémistes.

Les femmes ont le don d’être persuasives, de faire pencher la balance en leur faveur, et elles devraient utiliser cette capacité pour aider leur pays.

À Ould Yengé, près des frontières avec le Mali et le Sénégal, les Mourchidates ont contribué à la mise en place d’un système d’alerte précoce en signalant aux forces de l’ordre les cas suspects.

A Adel Bagrou, ville frontalière avec le Mali, le réseau des Mourchidates a apporté son soutien aux jeunes victimes du terrorisme ayant trouvé refuge en Mauritanie, facilitant ainsi leur intégration dans la vie quotidienne de leur nouveau pays.

La Mauritanie n’a pas connu une seule attaque terroriste depuis 2011, en partie grâce aux efforts de personnes comme Zeinabou et le réseau, selon l’ONUDC.

« Les femmes sont capables de réaliser tout ce qu’elles veulent », a déclaré Mme Maata. « Elles ont le don d’être persuasives, de faire pencher la balance en leur faveur, et elles devraient utiliser cette capacité pour aider leur pays ».

Pour en savoir plus sur les initiatives de l’ONUDC en matière de genre au Sahel, cliquez ici.

La Semaine des Nations Unies contre le terrorisme se tient au siège des Nations Unies à New York du 19 au 23 juin. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Source: NU