Séismes en Türkiye: le point sur l’aide arabe

– Depuis que le tremblement de terre s’est produit à l’aube de lundi, les efforts arabes officiels et populaires se sont poursuivis pour venir en aide aux sinistrés

İbrahim Khazen | 10.02.2023 | Istanbul | AA / Istanbul / Ibrahim El-Khazen

Avec des équipes de sauvetage et de secours, des aides humanitaires officielles et des campagnes de dons populaires, la solidarité arabe s’est poursuivie, pour le quatrième jour, avec la Türkiye et la Syrie, face aux séismes meurtriers qui ont frappé les deux pays, à l’aube de lundi, engendrant de grandes pertes en vies humaines et en biens.

Lundi à l’aube, un tremblement de terre de magnitude 7,7 a frappé le sud de la Türkiye et le nord de la Syrie, suivi d’un autre quelques heures plus tard avec une magnitude de 7,6 et des centaines de répliques violentes, qui ont fait d’énormes pertes en vies humaines et en biens matériels dans les deux pays.

Selon les données officielles, les images de solidarité dans divers pays arabes se présentaient comme suit :

1- Arabie Saoudite

Deux avions saoudiens de secours et de sauvetage sont arrivés à l’aéroport turc d’Adana (sud), pour venir en aide aux personnes touchées par le sinistre dans les deux pays, transportant des équipes de secours et de volontaires, des ambulanciers et des secouristes, en plus de 98 tonnes de matériel de secours et médical, selon l’agence de presse saoudienne (SPA).

Une campagne populaire de dons par le biais de la plateforme gouvernementale « Sahem » en Arabie saoudite a attiré 534 625 participants, avec un produit initial de 180 514 273 riyals (plus de 48,1 millions de dollars), jusqu’à jeudi 22h55 (GMT), en moins de 24 heures, soit quelques heures après son lancement.

Il est prévu que la prêche du vendredi dans les différentes régions et provinces du Royaume soit sur la campagne de dons, selon les directives du ministre des Affaires islamiques, Cheikh Abdul Latif Al Al-Sheikh.

2-Qatar

Jeudi, la télévision officielle qatarie a appelé à participer à une campagne de secours, dès vendredi soir, pour faire des dons et soutenir les victimes des tremblements de terre en Türkiye et en Syrie, sous le titre « Help and Support ».

3- Emirats

Jeudi soir, les Émirats arabes unis avaient envoyé 22 avions de secours transportant 640 tonnes d’aide, dont 7 vers la Syrie et 15 vers la Türkiye, transportant des équipes de recherche et de sauvetage et un hôpital de campagne mobile entièrement équipé.

Jeudi, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats, a ordonné que des prières d’absence soient organisées, vendredi, dans les mosquées du pays, pour les âmes des victimes des tremblements de terre dans les deux pays.

Il a, par ailleurs, appelé le Croissant-Rouge à se joindre à la campagne « Ponts du bien » pour soutenir les personnes touchées par le sinistre, tandis que la société d’échange « Al-Ansari » a annoncé un don de 3,67 millions de dirhams (environ un million de dollars) en soutien aux efforts de secours.

4- Koweït

Le cabinet koweïtien a annoncé un don de 30 millions de dollars pour soutenir les efforts de secours en Türkiye et en Syrie à parts égales entre les deux pays, selon les directives de l’émir du pays, le cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, selon le agence de presse officielle (KUNA).

Jeudi, le ministère des Affaires sociales du Koweït a tenu une réunion avec des représentants d’organisations caritatives pour coordonner l’opération de secours aux victimes du sinistre dans les deux pays.

Jeudi, la Fondation caritative koweïtienne Namaa a commencé à distribuer des secours aux personnes touchées par les tremblement de terre dans les deux pays, dans le cadre d’une campagne y afférente, réussissant à distribuer 8 000 repas et plus de 3 000 couvertures, selon la même source.

5- Bahreïn

En application des directives du roi de Bahreïn, le roi Hamad bin Isa Al Khalifa, des prières d’absence auront lieu pour les victimes des tremblements de terre en Türkiye et en Syrie après la prière du vendredi, selon l’agence de presse officielle (BNA).

Jeudi soir, le cheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, le représentant du roi pour les œuvres humanitaires, a lancé une invitation à faire un don à la Türkiye et à la Syrie, dans le cadre des activités de la « Campagne nationale de soutien aux victimes des tremblement de terre en Türkiye et en Syrie« , selon l’agence officielle.

6- Le Sultanat d’Oman

La défense civile omanaise a annoncé jeudi, via son compte Twitter, que « la force participante de l’équipe nationale de recherche et de sauvetage est arrivée à l’aéroport turc d’Adana, pour commencer ses recherches dans le gouvernorat de Hatay, dans le sud de la Türkiye« .

7- Irak

Le Conseil des ministres a annoncé qu’il avait décidé d’envoyer jeudi deux avions transportant du matériel de secours et médical aux personnes touchées par les tremblements de terre en Türkiye.

8- Palestine

Jeudi soir, deux équipes de secours de Palestine, composées de 73 personnes, sont arrivées en Türkiye et en Syrie.

Jeudi, le ministère des Dotations religieuses a lancé la campagne « Aidez-les » pour aider les personnes touchées par les tremblements de terre, et a décidé de la soutenir avec un montant de 100 000 dollars, expliquant qu’elle commencerait après la prière du vendredi dans les mosquées ou via le numéro de compte de la campagne.

Jeudi soir, des dizaines d’enfants de la bande de Gaza ont organisé un stand de solidarité avec la Türkiye et la Syrie, sur la place du mémorial du « soldat inconnu » au centre de la bande.

9- Libye

Le chef du Conseil social suprême des Touaregs de Libye, Moulay Guedidi, a appelé à « accélérer les dons et l’aide par les canaux désignés à cet effet ».

10 – Mauritanie

Jeudi, le président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani a ordonné au gouvernement de fournir un « soutien urgent » à la Türkiye et à la Syrie à la suite des tremblement de terre qui ont frappé les deux pays.

Le Rassemblement national mauritanien pour la réforme et le développement (opposition) a également appelé les Mauritaniens à « tendre la main aux peuples turc et syrien ».

Au cours des deux derniers jours, la Jordanie, le Liban, la Tunisie et l’Égypte ont annoncé, dans des communiqués officiels séparés, l’envoi de secours et d’aide humanitaire à la Türkiye et à la Syrie, pour soutenir les personnes touchées par les tremblement de terre.

Depuis l’annonce des séismes et jusqu’à jeudi, 14 pays arabes ont officiellement annoncé la mise en place de ponts aériens et la fourniture de secours d’urgence et d’aide médicale pour soutenir la Türkiye, selon des déclarations officielles.

Ces pays sont l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Égypte, le Liban, l’Algérie, la Jordanie, Bahreïn, la Libye, la Tunisie, la Palestine, l’Irak et la Mauritanie.

*Traduit de l’arabe par Wejden Jlassi

Source: Agence Anadolu