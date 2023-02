Séisme en Turquie et Syrie : plus de 30.000 morts, selon un nouveau bilan

Séisme en Turquie et Syrie : plus de 30.000 morts, selon un nouveau bilan

Le bilan augmente de jour en jour depuis le 6 février, et devrait doubler selon l’ONU. KARIM SAHIB / AFP

Ce bilan, qui augmente de jour en jour depuis le 6 février, pourrait encore «doubler» selon l’ONU.

Au moins 30.000 personnes ont trouvé la mort dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février, selon un dernier bilan établi dimanche. Un chiffre qui va sans doute «doubler ou plus», a alerté samedi le chef de l’agence humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

Les Nations unies ont averti qu’au moins 870.000 personnes avaient besoin en urgence de repas chauds en Turquie et en Syrie. Jusqu’à 5,3 millions seraient actuellement sans toit rien qu’en Syrie. Dimanche, le décompte des morts s’élève à 33.179. Face à l’ampleur des victimes, l’OMS a lancé un appel aux dons.

avec AFP

