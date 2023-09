Séisme d’Al Haouz : Nizar Baraka s’enquiert de l’avancement des travaux de désenclavement

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a effectué samedi une visite de terrain dans plusieurs zones touchées par le séisme d’Al Haouz, pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de désenclavement, d’élargissement et de mise à niveau des routes et itinéraires ruraux notamment, dans les zones montagneuses.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de constater de visu l’avancement des travaux, de prendre connaissance des différents moyens humains et équipements logistiques mobilisés, et de s’enquérir du bilan des interventions en termes de réouverture et d’élargissement des routes, et ce conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI portant sur la mobilisation de tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux populations touchées.

Ainsi, M. Baraka a visité les différents points d’interventions des équipes du ministère au niveau des sections de la Route Nationale N7 touchées par le séisme.

A Ijoukak, des explications ont été fournies au ministre sur l’état d’avancement des travaux d’élargissement et de renforcement de la route, avant de se rendre aux communes de Talat N’Yaaqoub et d’Ighil, épicentre du séisme, le temps de s’arrêter de près sur les énormes efforts déployés en la matière.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette visite, M. Baraka a indiqué que le ministère, en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est intervenu en coordination avec le ministère de l’Intérieur, les Forces Armées Royales et des autorités publiques, dès les premiers moments ayant suivi le séisme, afin d’assurer le désenclavement des zones touchées et venir en aide et prêter main forte aux populations sinistrées.

Et de préciser que 460 km de routes classées et 470 km de routes rurales ont été réouvertes, notant qu’en l’espace de trois jours seulement, environ 92% de routes ont été rouvertes, ce qui a considérablement facilité les interventions des équipes de secours et de sauvetage, des unités sanitaires ainsi que l’acheminement des aides aux populations touchées.

Le ministère, a-t-il ajouté, a assuré le désenclavement de la population rurale à un taux de 92%, tandis que les travaux de désenclavement et de réouverture du reste des routes prendra fin dans les trois prochains jours.

M. Baraka a de même, noté que son Département travaille selon une approche proactive pour assurer l’élargissement des routes, d’autant plus que l’hiver et la saison de la neige approchent, estimant indispensable d’agir en sorte afin que les routes restent ouvertes et ne soient plus coupées.

Sur un autre registre, M. Baraka a affirmé que les barrages, construits dans le strict respect des normes internationales, n’ont pas été endommagés par le séisme, faisant état, en revanche, de dégâts au niveau de canaux et de certains plans d’eau, lesquels ont été reconstruits en étroite coordination avec l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable.

Et de poursuivre que des travaux énormes ont été réalisés également dans le but d’assurer l’approvisionnement de la population touchée en eau potable et ce, en coopération avec le ministère de l’Intérieur via, la mobilisation de camions- citernes, ainsi qu’à travers la réalisation de forages exploratoires pour assurer l’approvisionnement en cette denrée vitale.

Le prochain plan d’action devrait porter sur le renforcement des routes et des infrastructures de base, ainsi que sur la promotion du développement socio-économique dans les zones touchées par le séisme, a-t-il conclu.

